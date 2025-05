Une vague de prolongations attendue à Barcelone cet été

Alors que le club vient juste d’être sacré champion d’Espagne, quelques jours après avoir buté sur l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, on s’active déjà en coulisse du côté du FC Barcelone pour conserver l’ossature de cette équipe. Avant le match de ce dimanche contre Villarreal, le président Joan Laporta s’est entretenu avec La Vanguardia et a donné quelques détails sur le renouvellement du contrat de Lamine Yamal.

«C’est un génie qui aime le Barça, qui a des amis au Barça et qui, en plus, fait partie de cette génération qui a beaucoup vécu avec ses coéquipiers. Il a également un agent, Jorge Mendes, avec qui nous avons une communication facile. Son renouvellement est pratiquement déjà acté.» Pour les dossiers Raphinha, De Jong et Szczesny, l’avancée est moins marquée, mais les négociations sont en cours, selon le président du club. Des prolongations qui risquent de représenter un sacré coup financier, à voir si cela limite les manœuvres du club sur le marché des transferts.