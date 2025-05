Santos : Neymar sous le feu des critiques après son passage en Kings League

Officiellement blessé, Neymar semblait pourtant en pleine forme lors du match de son équipe, Furia, en Kings League sud-américaine. L’ancien international brésilien, Craque Neto, a fustigé Neymar pour être allé à la finale de la Kings League au lieu d’être présent à la Neo Química Arena pour assister à la défaite de Santos, dans le Championnat du Brésil, contre les Corinthians (1-0). Les deux rencontres avaient lieu presque simultanément.

La suite après cette publicité

De quoi remettre en cause sa présence sur la liste du Brésil pour Marilia Ruiz, journaliste brésilienne : «comment puis-je sélectionner un joueur qui pense à ceci ou à d’autres choses et qui ne pense pas au football ? Comment peut-il être sur la liste restreinte ? Alors, ce type est celui qui fera de vous des champions du monde ? Ce joueur professionnel ? D’accord. Si vous le pensez, tant mieux. Moi non. Je ne le pense pas.»