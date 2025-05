Lamine Yamal, Camp Nou, mercato : les promesses impressionnantes de Joan Laporta pour le Barça

Cette saison, tout, ou presque, a souri au FC Barcelone. Sous la houlette d’un Hansi Flick brillant, les Catalans ont retrouvé leur lustre d’antan à travers un jeu attrayant et des individualités au sommet de leur art. Avec un Lamine Yamal inarrêtable, un Raphinha qui réalise la saison de sa vie et un Pedri épargné par les blessures, tout était réuni pour que le Barça rafle tout cette année. Finalement, les Catalans vont devoir se contenter d’un sacre en Liga, en Supercoupe d’Espagne et en Coupe du Roi après leur élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Une saison qui reste exceptionnelle et qui a réconcilié les Blaugranas avec de nombreux amoureux du football. À quelques jours de la fin de saison des Culés, Joan Laporta, le président barcelonais, a répondu à toutes les questions de la TV3 au sujet de la saison qui vient de s’écouler. L’occasion pour le dirigeant catalan de faire de grandes annonces pour le futur.

Lamine Yamal va obtenir un contrat XXL avec le FC Barcelone

Un avenir qui s’annonce donc radieux à Barcelone. Menés par une jeunesse intrépide et diablement impressionnante, les Catalans peuvent entrevoir un avenir prometteur dans le sillage de Lamine Yamal. Auteur d’une première saison impressionnante en 2023-2024, l’attaquant de 17 ans a montré qu’il était un joueur spécial en réalisant une nouvelle cuvée XXL. Avec 18 buts et 25 caviars en 54 matches, le champion d’Europe est en lice pour remporter le Ballon d’Or le 22 septembre prochain. Une réalité déjà impressionnante pour un joueur encore mineur et qui devrait se voir offrir un pont d’or par la direction du Barça, consciente du destin doré qui se dessine pour Lamine Yamal. En ce sens, la presse espagnole faisait état d’un contrat XXL qui lierait le numéro 19 des Blaugranas au club catalan pendant plus de dix ans et avec des montants surréalistes qui pourraient être atteints lors de l’anniversaire de ses 18 ans.

Interrogé sur ce pont d’or qui pourrait être offert à Lamine Yamal, Joan Laporta n’a pas caché sa confiance face à cette prolongation qui s’annonce historique : «il faut toujours souffrir. Sa prolongation a été évoquée, mais pas signée. Ce n’est pas encore fait, mais on y travaille. Il est heureux à Barcelone. Le montant du transfert devrait être en rapport avec ses performances, pas avec son âge. Son équipe et son agent, Mendes… le conseillent bien. Je pense que ça finira bien. Il a grandi ici, il est Catalan, il est supporter du Barça. Il est destiné à devenir le meilleur joueur du monde. Il a été bien conseillé. Lors de son premier contrat majeur, nous avons consolidé ses primes en montants fixes, et il en était ravi. Mais il est important qu’il se sente important et aimé, qu’il connaisse des succès en équipe… et nous savons comment y parvenir.»

Du mouvement est à prévoir sur le marché des transferts, bonne nouvelle pour le Camp Nou

En parallèle de ce dossier brûlant, Joan Laporta a également été interrogé sur le marché des transferts. Alors que le Barça est en proie à d’énormes soucis financiers qui ont refroidi ses ardeurs lors des derniers mercatos, le club catalan est en train de se refaire une petite santé financière lors des derniers mois. En ce sens, les caisses du club sont en meilleur état avant le mercato estival, comme l’a affirmé Joan Laporta ce lundi soir : «un club comme le nôtre, avec nos revenus… nous aurons 950 millions d’euros de recettes… nous pensons être dans cette limite. Mais avant de signer, nous devons valoriser ce que nous avons. Nous allons nous occuper de Frenkie, Iñigo, Raphinha… Nous allons faire des renforts pour être plus compétitifs. Nous allons améliorer toutes nos lignes. Du mouvement ? Il y en aura. Il y aura des situations à prendre en compte. Chaque saison repart de zéro, et nos adversaires se renforceront, car ils auront constaté que notre équipe est la meilleure. Il y aura des changements dans l’effectif.»

De quoi également envisager de nombreuses prolongations de contrat. Autrefois sur le départ, Raphinha et Frenkie de Jong sont redevenus inamovibles dans le onze du FC Barcelone. Une nouvelle donne qui pousse les dirigeants catalans à espérer une prolongation de ses cadres en Catalogne. «Depuis quelques mois, sa situation a changé et il veut continuer. Nous en avons parlé et il est très avancé. Il est motivé et enthousiaste. Il a notre style, celui de l’école néerlandaise. Lui et Pedri… Nous voulons qu’il continue, il peut être un élément clé de l’équipe. Frenkie, Raphinha… Iñigo Martínez. Raphinha ? Il est très impliqué dans le projet. Nous trouverons un accord. Il veut continuer», a expliqué Joan Laporta au micro de TV3. Pour finir, le dirigeant catalan a affirmé que le retour au Camp Nou se fera de manière progressive à partir du tournoi Joan Gamper qui aura lieu en début de saison : «s’il n’y a pas d’imprévus, nous ne jouerons plus à Montjuïc, mais au Spotify Camp Nou. Le test sera le Gamper, qui aura lieu vers le 9 août. Le retour se fera progressivement.» Voilà qui est dit.