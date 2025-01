Ligue des Champions : qui va terminer dans le top 8 et qui va être éliminé lors de la dernière journée ?

Qui va finir dans le top 8

Alors que Liverpool (1er) et le FC Barcelone (2e) sont assurés du top 8 et vont se livrer une lutte à distance pour la première place, les places directement qualificatives pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont être convoitées. Disposant de 16 points, Arsenal (3e) et l’Inter Milan (4e) ont quasiment assuré leur ticket. Les Anglais qui se déplacent à Girona et les Italiens qui reçoivent Monaco n’ont besoin que d’un point pour composter leur ticket. Même en cas de défaite lors de la dernière journée, cela pourrait suffire pour les deux écuries.

En ballotage très favorable avec 15 points, on a aussi l’Atlético de Madrid (5e) qui va à Salzbourg et l’AC Milan (6e) qui se déplace sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Un match nul pourrait aussi suffire pour ces deux équipes même si la victoire enlèverait le moindre doute. L’Atalanta (7e) qui dispose de 14 points à son destin entre ses mains, mais va devoir batailler sérieusement. Sûrement condamnée à l’emporter pour finir dans le top 8, la Dea aura un match difficile face au FC Barcelone (2e) à négocier. Le Bayer Leverkusen avec ses 13 points (8e) a lui un programme plus favorable avec la réception du Sparta Prague (29e). Une victoire serait suffisante pour le Werkself.

En embuscade, il y a plusieurs équipes qui disposent également de 13 points avec Aston Villa (9e, +5 de différence), Monaco (10e, +3 de différence), Feyenoord (11e, +2 de différence), Lille (12e, +2 de différence) et Brest (13e, +2 de différence). Parmi ces équipes, Feyenoord (11e) et Lille (12e) croisent le fer. Si ce match accouche d’un vainqueur, celui-ci aura de fortes choses d’atteindre le top 8 avec quelques résultats favorables. Aston Villa qui est neuvième se déplace sur la pelouse du Celtic Glasgow (18e) et devra s’imposer. Même situation pour Monaco (10e) dont la mission sera toutefois bien plus compliquée sur la pelouse de l’Inter Milan (4e). Enfin, Brest (13e) devra négocier la réception du Real Madrid (16e) et tout faire pour provoquer un exploit. Pour les équipes placées entre la 14e place et la 20e place avec 12 points et 11 points, c’est encore mathématiquement possible, mais cela risque d’être très compliqué en revanche d’accrocher un top 8.

Qui sera tête de série ?

Outre la qualification directe en huitième de finale qu’offre une place dans le top 8, le fait de terminer entre la 9e et la 16e place offre un avantage. En effet, ces formations seront têtes de série pour les barrages qui se disputeront entre le mardi 11 et le mercredi 19 février. Pour les équipes actuellement dans le top 8 comme Arsenal (3e), l’Inter Milan (4e), l’Atlético de Madrid (5e) et l’AC Milan (6e), cette place de tête de série des barrages est un minimum déjà assuré. Pour l’Atalanta (7e) et le Bayer Leverkusen (8e) rien n’est fait même si leur bonne différence de buts devrait être suffisante.

Derrière on a également les équipes en embuscade pour le top 8 comme Aston Villa (9e), Monaco (10e), le Feyenoord (11e), Lille (12e) et Brest (13e) qui tenteront de conserver leur avantage. Candidats au top 8 en début de compétition qui ont déçu, le Borussia Dortmund (14e), le Bayern Munich (15e) et le Real Madrid (16e) tenteront aussi de sauver leur avantage contre le Shakhtar Donetsk (27e), le Slovan Bratislava (35e) et Brest (13e). Derrière, la Juventus (17e, 12 points) qui reçoit Benfica, le Celtic Glasgow (18e, 12 points) qui croise le fer avec Aston Villa, le PSV Eindhoven (19e, 11 points) qui accueille Liverpool et le FC Bruges (20e, 11 points) qui va sur la pelouse de Manchester City peuvent entrevoir une place entre la 9e et la 16e place en cas de victoire. Pour Benfica (21e), le Paris Saint-Germain (22e), le Sporting CP (23e) et Stuttgart (24e) accrocher le top 16 est possible, mais il va falloir obligatoirement gagner tout en espérant un scénario très favorable. Manchester City (25e), le Dinamo Zagreb (26e) et le Shakhtar Donetsk (27e) peuvent encore se qualifier pour les barrages, mais ne seront pas têtes de série.

Qui va être éliminé ?

Pour le moment, on connaît l’identité de neuf des douze formations qui vont être éliminées lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il s’agit de Bologne (28e), du Sparta Prague (29e), du RB Leipzig (30e), de Girona (31e), de l’Étoile Rouge de Belgrade (32e), du Sturm Graz (33e), du Red Bull Salzbourg (34e), du Slovan Bratislava (35e) et des Young Boys de Berne (36e). Dès lors, il ne reste que trois places dans la charrette. Elles sont pour le moment détenues par Manchester City (25e, 8 points), le Dinamo Zagreb (26e, 8 points) et le Shakhtar Donetsk (27e, 7 points). Les Anglais se déplaceront à Bruges (20e) pour essayer de sortir de cette situation critique quand les Croates croiseront le fer avec l’AC Milan (6e). Ces deux formations doivent absolument s’imposer pour pouvoir y croire et espérer des défaites des équipes placées entre la 19e et la 24e place. Pour le Shakhtar Donetsk qui affronte le Borussia Dortmund (14e), il faudra s’imposer et soigner sa différence de buts (-6) tout en espérant que trois équipes placées devant le club ukrainien se sabordent. Cela semble peu probable.

Situés dans le top 24, le PSV Eindhoven (19e, 11 points), le FC Bruges (20e, 11 points), Benfica (21e, 10 points), le Paris Saint-Germain (22e, 10 points), le Sporting CP (23e, 10 points) et Stuttgart (24e, 10 points) ne sont pas à l’abri. Pour le PSV Eindhoven qui reçoit Liverpool (1er) et Bruges qui se déplace sur la pelouse de Manchester City (25e), un match nul sera suffisant pour se qualifier. Même en cas de défaite, les deux clubs ont de fortes chances de se qualifier. Pour le Paris Saint-Germain (22e) et le VfB Stuttgart (24e), un match nul suffit également pour qualifier les deux équipes. La défaite d’un des deux pourrait cependant être synonyme d’élimination puisque de Manchester City (25e) est notamment en embuscade. Les deux clubs portugais, Benfica (21e) qui va sur la pelouse de la Juventus (17e) et le Sporting CP (23e) qui reçoit Bologne (28e) devront aussi batailler jusqu’au bout pour assurer leur qualification.