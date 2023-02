OL : la mise au point de Bruno Cheyrou sur l’avenir de Rayan Cherki

La suite après cette publicité

L’OL a le sourire. Dimanche soir, les Gones se sont imposés 2 à 1 face au RC Lens. Après le match, Bruno Cheyrou a évoqué le cas Rayan Cherki (19 ans). Passeur et buteur, le jeune lyonnais, qui a répondu à l’intérêt du PSG, a rendu heureux le dirigeant rhodanien. Ce dernier s’est exprimé sur Prime Vidéo. «On a beaucoup travaillé pour que Rayan puisse être au niveau où il est actuellement. Il a eu la chance de commencer très tôt en marquant des buts très tôt et d’être présenté comme un espoir exceptionnel. Mais il y a eu pas mal de soubresauts, pas mal d’obstacles au début de sa carrière et là on commence à voir un tout petit peu le Rayan qu’on aimerait voir. Et c’'est vrai qu’on a beaucoup discuté avec lui, avec son entourage, pour faire en sorte qu’il puisse devenir le joueur qu’il est actuellement et encore on sait qu’il peut encore progresser, il doit pouvoir nous aider. Mais c’est un joueur tellement particulier, tellement spécial que quand il est dans une bonne forme, il est capable d’être décisif et ça, ça n’a pas de prix dans le football actuel.»

Surtout à Lyon où les temps ont été durs. L’OL compte donc sur Cherki, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec une option pour prolonger jusqu’en 2025 sous certaines conditions.« Non (il n’a pas prolongé). Enfin, il avait prolongé l’été dernier, c’était déjà l’objet de discussions assez âpres. On avait pas mal poussé pour qu’il puisse prolonger même si à l’époque ce n’était pas aussi évident que ça peut l’être maintenant. Il a un contrat avec nous jusque dans un an avec une option supplémentaire. On espère que tout soit réuni pour qu’il puisse rester avec nous le plus longtemps possible. C’est vrai qu’on a été attaqué l’hiver dernier mais on voulait absolument le conserver parce qu’on sait que c’est un joueur spécial et différent et qu’il n’est pas encore arrivé au bout du chemin avec nous. Donc on va essayer de prolonger ce chemin le plus longtemps possible avec lui.» C’est tout le mal qu’on peut souhaiter à l’OL.

