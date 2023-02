OL : la réponse cash de Rayan Cherki sur le PSG

La suite après cette publicité

Comme Kylian Mbappé, Rayan Cherki n’aime certainement pas qu’on lui parle d’âge. Précoce, le natif de Lyon a toujours brillé dans les catégories jeunes. L’OL comme les supporters rhodaniens, qui multipliaient les commentaires sur chacun des matches alors qu’il n’avait que 15 ans, étaient convaincus qu’il était un phénomène et la future star de l’OL. Présent dans le groupe professionnel depuis la saison 2019-20, il a dû patienter avant d’avoir réellement sa chance. Et c’est Laurent Blanc qui lui a donné.

Le technicien tricolore a écouté le footballeur né en 2003, qui souhaitait évoluer à son meilleur poste en tant que meneur de jeu. Et le Cévénol a eu raison de lui faire confiance. Depuis le retour de la trêve liée à la Coupe du Monde, Cherki s’est installé dans le onze lyonnais. Il a même fait plus que ça en devenant l’une des pièces essentielles de l’effectif rhodanien. Titulaire en puissance (9 fois lors des 10 derniers matches de l’OL toutes compétitions confondues), il apporte de la créativité offensivement. Son entente avec Alexandre Lacazette est aussi une force.

Cherki affole les compteurs

Il a d’ailleurs délivré une passe décisive à destination de son capitaine dimanche soir sur l’ouverture du score face à Lens (1-0, 23e). Malgré l’égalisation adverse, Cherki a malmené les Lensois avec ses gestes et sa technique au-dessus de la moyenne. Puis, il a réussi à offrir la victoire à son équipe. Servi par Maxence Caqueret, en très grande forme, il a marqué un joli but. Son troisième de suite en trois matches et le quatrième de la saison. Le Français, ovationné à sa sortie à la 80e minute (remplacé par Lepenant) a soigné ses statistiques.

A 19 ans et 5 mois, il est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de 3 matchs consécutifs avec l’OL depuis Fleury Di Nallo (18 ans et 8 mois) le 14 janvier 1962. Il a aussi inscrit son 13e but avec l’OL en compétition officielle, faisant à son âge mieux qu’un certain Karim Benzema (19 ans et 7 mois). Une belle soirée donc pour Rayan Cherki, de plus en plus décisif. Le jeune homme né en 2003 a terminé cette journée en venant s’exprimer face aux journalistes en zone mixte. Il a évoqué sa bonne passe. On essaye de travailler toute la semaine pour que ça paye le week-end. C’est chose faite. J’espère que ça va continuer comme ça et qu’on va remonter la pente.

Le Lyonnais évoque l’intérêt du PSG

Il a ajouté : «me concernant, il ne s’est rien passé de particulier. J’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers. Je me sens bien, je travaille et récupère bien. Quand toutes ces choses-là sont réunies, on ne peut que faire de bonnes choses.» Laurent Blanc l’a aussi positionné au poste qu’il affectionne. «Je joue au poste qui m’aide et aide l’équipe. Je pense que ça se voit et j’espère continuer comme ça. » Par la suite, il a parlé de sa belle relation avec Alexandre Lacazette. «On a une relation qui dépasse le foot tout simplement. On s’aime bien, on s’entend bien. Donc ça se ressent sur le terrain. Il joue pour moi et je joue pour lui. Tant que ça fait du bien à l’équipe, on espère que ça continuera comme ça le plus longtemps possible.»

Enfin, il n’a pas pu esquiver les questions concernant l’intérêt du Paris Saint-Germain. «Vous m’avez pris un peu de cours (sourire). Je rigole. J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça.» Rayan Cherki préfère parler sur le terrain. Et on peut dire qu’il apporte la meilleure des réponses en enchaînant les prestations de qualités et les gestes décisifs.