OL : on n’arrête plus le phénomène Rayan Cherki !

«Ce n’est pas aussi facile et bon que cela de se reposer sur un seul et même joueur pour marquer. Rayan Cherki notamment doit être plus efficace car il peut aussi marquer beaucoup», avait confié Laurent Blanc le 21 janvier dernier après la victoire de l’OL face à Chambéry en Coupe de France (3-0). Puis, après le nul à domicile contre Brest en Ligue 1 (0-0, 1er février), l’entraîneur lyonnais avait réclamé plus d’agressivité et de panache à ses attaquants dans le dernier geste. Un message qui a parfaitement été entendu par Rayan Cherki.

Un joli but face au LOSC

Samedi, le natif de Lyon a marqué face à Troyes (victoire 3 à 1). Hier soir, il a récidivé avec un nouveau but face au LOSC en 1/8e de finale de la Coupe de France (2-2, 4 à 1 aux t.a.b). Et quel but ! Trouvé par Alexandre Lacazette à l’entrée de la surface, le joueur de 19 ans, encerclé par plusieurs Lillois, a enchaîné avec une frappe puissante du droit sous la barre. Une jolie réalisation pour Cherki, qui a ouvert le score (1-0, 8e).

Outre son but, le footballeur formé chez les Gones a livré une bonne prestation dans l’ensemble. Souvent à l’origine des actions offensives, il a été dans pratiquement tous les bons coups. Précieux dans les petits espaces, où il a cassé les reins de certains Dogues et fait de sacrées différences, Cherki a régalé ses partenaires qui n’ont pas eu son efficacité face au but. Caqueret (50e), Barcola (54e) ou encre Dembélé (73e) n’ont pas réussi à conclure. Outre son apport offensif, sa relation avec Alexandre Lacazette est en train de devenir une force pour Lyon.

Laurent Blanc l’utilise au poste où il veut jouer

Les deux Gones parlent le même football, se cherchent et se trouvent souvent. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui peut compter sur un Rayan Cherki qui monte en puissance. Placé sur le banc avec Peter Bosz en début de saison, malgré quelques passes décisives, le footballeur né en 2003 a dû moins patienter avec Laurent Blanc. A son arrivée, Le Président l’a fait entrer en jeu à trois reprises (face à Lille, Marseille et Nice) et avouait attendre plus de sa part. Il estimait aussi que les joueurs plus confirmés devaient aider l’équipe à se redresser. Puis tout a changé lors de la trêve liée au Mondial au Qatar.

Depuis, Laurent Blanc utilise beaucoup plus Cherki. Il l’a d’ailleurs positionné en tant que meneur de jeu. Le poste où le joueur se sent le mieux comme il l’avait expliqué fin septembre lors d’un rassemblement de l’Equipe de France Espoirs. «Tout le monde sait que mon poste préféré est numéro 10. Mais depuis que je suis professionnel, j’ai joué partout. A gauche, à droite, en numéro 9… Sans jamais me fixer durablement. En meneur, j’ai mes repères depuis que je suis petit, je sais comment me positionner, comment attaquer et comment défendre.» Un poste fixe et du temps de jeu, le Lyonnais, qui était souvent utilisé en tant qu’ailier, a eu tout ce qu’il souhaitait avec le Cévenol.

Cherki est enfin lancé !

Et il le lui rend bien sur le terrain. Depuis la reprise fin décembre, il a joué 10 matches toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire. Il a d’ailleurs inscrit 2 buts lors de 2 matches consécutifs avec l’OL. C’est une première pour lui en 85 apparitions précise Opta, qui ajoute qu’il marqué 7 de ses 12 buts avec Lyon en Coupe de France. Une compétition qu’il affectionne et où il a souvent brillé, car c’est celle où il avait plus de temps de jeu pour s’exprimer avec Rudi Garcia et Peter Bosz. Laurent Blanc, lui, n’hésite plus à faire confiance au joueur, auteur de 3 buts ainsi que 3 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Hier soir, le coach rhodanien était content de lui. «Rayan Cherki ? C’est un de ses meilleurs matchs. Je suis satisfait de son match aujourd’hui. J’espère qu’il comprend que c’est en étant décisif qu’il sera considéré dans la gamme de joueurs qu’il aspire à devenir…Il joue davantage comme le jeu le réclame. Il est en progrès.» Le principal intéressé, qui a simplifié son jeu et arrive enfin à maturité, a préféré évoquer le collectif plutôt que son cas personnel. « On est très contents de notre performance. C’était un match qui va déterminer le reste de la saison et on avait à cœur de le remporter, c’est chose faite.» Toujours en lice en Coupe de France et prêt à faire une folle remontada en L1, l’OL compte sur Rayan Cherki pour y parvenir. Un phénomène enfin lancé, dont les prestations n’échappent pas au PSG, toujours séduit à l’idée de l’accueillir cet été 2023.