Coupe de France : Lyon qualifié aux tirs au but face à Lille, Toulouse facile contre Reims

Avant le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ce mercredi soir, une grande partie des huitièmes de finale de Coupe de France se disputaient en début de soirée. À commencer par l’affiche la plus alléchante de ce multiplex : Lyon-Lille. Après s’être refait une santé en Ligue 1 lors des dernières journées, les hommes de Laurent Blanc faisaient face à un véritable test contre l’une des équipes les plus séduisantes du championnat français. Mais les Lyonnais, sur la lancée de leurs dernières sorties, ouvraient rapidement le score après un beau travail d’Alexandre Lacazette conclu par un tir puissant de Rayan Cherki (1-0, 8e). Dans une entame de match rythmée, les Lillois réagissaient par des attaques rapides mais après une grossière erreur d’André Gomes, Lacazette traînait en renard des surfaces pour doubler la mise (2-0, 21e). Mais les Lillois relançaient la rencontre quelques minutes plus tard sur un pénalty parfaitement tiré par Jonathan David (2-1, 27e). Une réduction du score qui redonnait confiance aux Dogues, dominateurs jusqu’à la mi-temps, mais qui ne parvenaient pas à trouver la faille.

Au retour des vestiaires, les visiteurs démarraient tambour battant avec une énorme situation pour Edon Zhegrova qui butait sur Anthony Lopes (48e). Dans un duel plaisant entre deux écuries qui se rendaient coup pour coup, les Nordistes réussissaient à faire enfin leur retard après un festival de Rémy Cabella et une finition cette fois-ci parfaite de Zhegrova (2-2, 64e). Toujours déterminés, les Lyonnais continuaient de pousser mais Lucas Chevalier sortait une parade exceptionnel face à Moussa Dembélé (73e). Les Lillois étaient tout proche de prendre pour la première fois les devant au tableau d’affichage mais Alan Virginius manquait son occasion de but (81e). La séance de tirs au but départageait donc les deux équipes. Et à ce jeu là, Lyon avait le dernier mot (2-2, tab. 4-2 ) et une transformation salvatrice de Dejan Lovren.

Toulouse écrase Reims

Dans un derby de l’ouest de la France, Angers recevait Nantes de son côté. Les Angevins frappaient les premiers avec l’ouverture du score en peu chanceuse d’Abdallah Sima (1-0, 6e). La lanterne rouge de Ligue 1 montrait un visage convaincant dans ce premier acte, face à des Nantais pas très inspirés. En deuxième mi-temps, les Canaris se montraient beaucoup plus pressant et se procuraient plusieurs situations de but. Mais les coéquipiers d’Andy Delort étaient récompensés de leurs efforts après une sublime volée de Florent Mollet (1-1, 87e). Finalement lors de le séance de de tirs au but, le tenant du titre ne tremblait pas et continue son aventure (1-1, tab. 2-4).

Dans la dernière confrontation qui opposait deux clubs de Ligue 1, Reims se déplaçait sur la pelouse de Toulouse. Les protégés de Will Still se faisaient surprendre par les Toulousains après un CSC malchanceux de Yehvann Diouf à la suite d’un corner (1-0, 23e). Le TFC réalisait le break sur un contre éclair avec Zakaria Aboukhlal à la conclusion (2-0, 35e). Après une action collective de toute beauté, le Téfécé tuait tout suspense à l’heure de jeu avec une tête de Fares Chaibi (3-0, 62e). Les Reimois réduisaient le score par Jens Cajuste (3-1, 89e). Un Toulouse séduisant verra donc les quarts de finale.

En pleine crise (19e de Ligue 1), Auxerre avait comme ambition de retrouver le sourire avec la réception de Rodez (L2). Et la rencontre ne pouvait pas être plus catastrophique pour les Auxerrois qui concédaient l’ouverture du score avec un but de Joseph Mendes (0-1, 5e). Les locaux égalisaient juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de M’Baye Niang (1-1, 45e+2).Mais les partenaires d’Autret se faisaient punir sur une contre-attaque idéalement jouée et conclue par Killian Corredor (1-2, 68e). Rodez enfonçait définitivement Auxerre après un pénalty de Jung-Bin Park (1-3, 75e). Les locaux sauvaient toutefois l’honneur par Jubal (90e+1, 2-3).

Fin de l’aventure pour les amateurs de Vierzon

Une confrontation 100 % Ligue 2 était également à l’honneur ce mercredi soir en Coupe de France entre le Paris FC et Annecy. Dans une première période où les deux équipes n’arrivaient pas à se départager, les 22 joueurs rentraient au vestiaire dos à dos. La rencontre se décantait enfin, après un pénalty obtenu par les Annéciens et transformé par Kevin Farade (0-1, 67e). Mais le club de la capitale égalisait dans les dernières minutes par Khalid Boutaib (1-1, 90e+2). Le vainqueur se décidait donc après une séance de tirs au but. Et c’étaient finalement les Hauts Savoyards qui s’imposaient après une séance de tirs au but d’anthologie (1-1, tab. 5-6).

Enfin le Petit Poucet de la compétition, Vierzon (N2), affrontait sur son terrain Grenoble (L2). Face à une écurie deux divisions supérieures à la sienne, les amateurs vierzonnais tenaient tête aux Grenoblois dans les 45 premières minutes. Mais les coéquipiers de Keita craquaient juste après la pause à la suite d’un cafouillage qui profitait à Loïc Nestor (0-1, 53e). Malgré une équipe de Vierzon battante, les joueurs du GF38 géraient à l’expérience. Le club situé dans le Cher sort donc par la grande porte après cette élimination logique.

