Coupe de France : pourquoi l’OM peut y croire

La suite après cette publicité

Avant la défaite contre Nice, ce dimanche soir sur le score de trois buts à un, un murmure se propageait dans les rues de la cité phocéenne : l’OM peut-il aller chercher le titre ? Sur un championnat où désormais Paris est à huit points, cela paraît complexe même si les deux formations s’affronteront fin février.

Mais ce n’est pas grave. Car un second titre est en jeu cette année : la Coupe de France. C’est encore le Paris Saint-Germain qui va se présenter devant l’Olympique de Marseille ce mercredi à l’Orange Vélodrome. La dernière fois que l’OM l’a soulevée, c’était en 1989 contre l’AS Monaco (4-3), Jean-Pierre Papin, revenu au club, était d’ailleurs le capitaine.

À lire

OM : Rony Lopes juge la recrue Vitinha

L’OM a le jeu pour gêner Paris

Alors, pourquoi cette année et pas toutes les précédentes ? D’abord parce que cet OM version Igor Tudor semble avoir une faim de titre peut-être plus vue depuis les années Deschamps. En outre, son jeu est festif et offensif et les résultats parlent pour le coach croate.

La suite après cette publicité

Son style de jeu, dans l’engagement notamment, peut d’ailleurs gêner un brin le Paris SG. « Évidemment, c’est important d’éviter les contre-attaques, d’être bien compact en attaque, courir beaucoup défensivement. C’est important et tout devra être parfait demain », expliquait le technicien marseillais.

Le tableau sera ensuite ouvert

Car oui, il faudra sortir le PSG en huitièmes de finale de cette compétition. Un Paris Saint-Germain qui se présentera sans Kylian Mbappé, blessé, ce qui ne dérange pas vraiment Mattéo Guendouzi. Neymar et Ramos ont seulement repris l’entraînement ce lundi et ils devraient être justes.

La suite après cette publicité

Sondage 10€ DE FREEBETS AVEC PARIONS SPORT EN LIGNE Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) Qui va se qualifier ? OM PSG 10€ DE FREEBETS OFFERTS AVEC LE CODE FML1

Mais, mieux encore, cette rencontre arrive dans un contexte compliqué pour le club de la capitale. Marco Verratti et les siens sont à la peine dans le jeu et voient surtout l’ogre Bayern Munich arriver en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il va falloir prioriser les matches.

Mais ensuite il restera trois rencontres pour soulever le trophée et, une fois le Paris SG éliminé, le tableau sera ouvert. Monaco et Nice, deux équipes qui ont fait du mal à l’OM récemment, ont été éliminés. Lyon et Lille, qui s’affrontent ce mercredi, seront les deux derniers épouvantails de la compétition avec Lorient et Lille qui joueront ce jeudi et il restera Toulouse ou Reims, Nantes ou Angers et Auxerre comme représentants de Ligue 1 ou bien Rodez, qui affronte l’AJA, le Paris FC ou Annecy et enfin Grenoble ou Vierzon. Des équipes largement à la portée de l’OM, qui attend un titre depuis plus de 10 ans maintenant.