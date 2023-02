OL : Alexandre Lacazette évoque la progression de Rayan Cherki et Bradley Barcola

Victorieux contre l’ESTAC ce week-end (3-1) et après un match intéressant dans le contenu contre Reims (0-0), l’OL sort tout doucement la tête de l’eau. En plus d’un Alexandre Lacazette clinique devant le but, les Rhodaniens s’appuient sur les performances des jeunes Bradley Barcola et Rayan Cherki, qui commencent enfin à éclore sérieusement. En conférence de presse avant le match de Coupe de France contre le LOSC, Alexandre Lacazette a justement souligné leur gain de confiance.

«Les jeunes sont plus à l’écoute. Des joueurs comme Bradley et Rayan, ça leur donne de la confiance de jouer. C’est à eux de répondre avec de bonnes performances. Ils l’ont fait à Troyes. Barcola est assez timide, un peu comme moi à mes débuts. J’essaie de faire sortir sa timidité. Quand il est en confiance, il peut être très fort. Samedi, il a eu cette agressivité devant le but. Ses occasions ratées contre Brest l’ont fait réfléchir, il a su mettre en application les consignes du coach. Quand on gagne, il y a toujours de la joie», a-t-il expliqué. L’OL a rendez-vous mercredi face aux Dogues, pour une place en quarts de finale de Coupe de France (18h15).

