Ligue 1 : porté par ses jeunes, l’OL s’impose à Troyes

La Ligue 1 reprenait ses droits ce samedi avec trois rencontres comptant pour la 22ème journée de l’élite du football français. Alors que le Paris Saint-Germain s’imposait un peu plus tôt dans la journée face à Toulouse au Parc des Princes (2-1), l’Olympique Lyonnais se rendait à Troyes pour affronter l’ESTAC. Les Troyens avaient cruellement besoin de points, à seulement une petite longueur de la zone rouge avant le coup d’envoi. De leur côté, les Lyonnais, 10èmes avant le coup d’envoi, pouvaient revenir à la lutte pour les places qualificatives aux prochaines éditions des coupes européennes en cas de victoire au stade de l’Aube. Une confrontation qui pouvait donc permettre aux deux équipes de se rapprocher un peu plus de leurs objectifs du début de saison.

La suite après cette publicité

Alors que la rencontre commençait à peine, les Lyonnais montraient déjà une certaine fébrilité en défense. Dejan Lovren n’appuyait pas assez sa passe en retrait vers Anthony Lopes et le gardien des Gones se faisait presser par Lucien Agoumé qui était à deux doigts de mettre à profit son effort mais le portier se reprenait au tout dernier moment pour pousser le ballon en corner (3e). Peu avant la fin du premier quart d’heure, Rayan Cherki héritait du cuir dans la surface adverse. Le joueur de 19 tentait de dribbler Gauthier Gallon mais c’était sans compter sur la bonne sortie au sol ce dernier qui prenait le meilleur sur son adversaire direct (12e). La rencontre perdait ensuite en intensité et les occasions se raréfiaient.

À lire

OL : une première longue absence pour Jeffinho !

L’Olympique Lyonnais toujours fébrile malgré la victoire

Juste avant la pause, Maxence Caqueret profitait d’une mauvaise relance pour accélérer puis centrer à mi-hauteur au niveau de Bradley Barcola qui s’imposait devant Jackson Porozo au second poteau et ouvrait le score pour l’Olympique Lyonnais (43e, 1-0). Les Troyens pensaient égaliser dans la foulée mais l’arbitre douchait les efforts des locaux. En effet, trouvé dans le dos de la défense sur la gauche, Xavier Chavalerin rentrait dans la surface et terminait d’un tir croisé mais sa réalisation était logiquement annulée pour une position de hors-jeu (45e+1). Au retour des vestiaires, la rencontre prenait une autre tournure. Dans un premier temps, Mama Baldé butait sur la bonne sortie Anthony Lopes (52e) puis Gauthier Gallon était vigilant près de son poteau pour bloquer le tir à bout portant de Rayan Cherki (53e).

La suite après cette publicité

Ce n’était que partie remise. Après que Johann Lepenant ait récupéré la passe ratée de Rony Lopes, Rayan Cherki se retrouvait avec le cuir et repiquait dans l’axe. Le numéro 18 des Gones faisait reculer la défense en s’invitant dans la surface pour fixer Yoann Salmier et tromper le portier de l’ESTAC d’un pointu efficace (59e, 2-0). Alors que la rencontre semblait avoir trouvé son vainqueur, les Troyens trouvaient les ressources nécessaires pour réduire l’écart. Rony Lopes alertait Andreas Bruus qui lui rendait vite le ballon d’une passe en retrait. Le Portugais pouvait ensuite terminer la séquence en enchaînant avec une lourde frappe qui terminait au fond des filets (62e, 2-1). Les Troyens avaient ensuite l’occasion d’égaliser mais Mama Baldé, bien gêné par Nicolás Tagliafico, frappait à gauche du but lyonnais (68e).

Après cette petite frayeur, les Lyonnais réussissaient à conserver cette victoire acquise dans la douleur malgré les derniers assauts troyens. Mama Baldé était notamment signalé hors-jeu après avoir perdu son face à face avec Anthony Lopes (88e). En toute fin de match, Alexandre Lacazette parachevait la victoire lyonnaise. La puissante frappe du capitaine lyonnais se logeait dans la lucarne troyenne (90e+3, 3-1). Grâce à ce succès, les joueurs de Laurent blanc gagnent deux places tandis que Troyes peut finir le weekend dans la zone rouge en fonction des résultats des derniers de Ligue 1 ce dimanche.