Real Madrid-PSG : la Catalogne ne regrette pas Lionel Messi et Neymar

26 buts et 14 passes décisives en 46 matchs au Bernabéu. On avait peut-être tendance à l'oublier, notamment parce que Kylian Mbappé était le centre d'attention de tout le monde, mais Lionel Messi a très souvent livré de grosses prestations sur la pelouse de l'arène madrilène. L'Argentin a ainsi fait vivre de sales moments aux supporters du Real Madrid. Mais ces temps semblent bel et bien révolus.

Même si on l'a sentie à l'aise techniquement, La Pulga a encore eu trop peu d'influence dans le jeu de son équipe, et n'a créé pratiquement aucune occasion intéressante. On est encore très loin du meilleur Messi. Et que dire de son acolyte Neymar, qui a lui aussi rendu une copie assez médiocre malgré sa belle ouverture pour Mbappé sur le but parisien. Copieusement sifflés par le public du Bernabéu lorsque le speaker a annoncé leur nom, ils n'ont finalement pas vraiment fait trembler les supporters locaux...

Mbappé, le vrai leader de l'équipe

Dans les médias catalans, on n’hésite pas à taper sur les deux anciens du Barça. « Le passage de Messi à Paris peut se transformer en véritable torture. Le cauchemar de la star argentine en Ligue des Champions se prolonge », peut-on lire dans Sport, où il récolte un 4/10 dans les notes du match. Le Brésilien écope lui d'un triste 3/10, avec une expression typiquement espagnole : « el arroz se le pasa » - le riz commence à se périmer - qui revient à dire que du haut de ses 30 ans, il n'aura jamais été au niveau attendu.

« Si le départ de Mbappé se confirme, le club parisien devra revoir des choses pour faire face au manque de caractère de l'Argentin et du Brésilien », explique Mundo Deportivo dans un article incendiaire où Neymar et Messi prennent très cher. « On a vu qui est la véritable référence de cette équipe », résume le journal. Et pourtant, Xavi ne cracherait sûrement pas sur le retour de l'un d'entre eux dans son équipe...