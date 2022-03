Tunisie-Mali : les compositions officielles

Quatre jours après avoir remporté la première manche 1-0 à Bamako, la Tunisie recroise le fer avec les Aigles du Mali ce mardi à 21h30 au stade Hammadi Agrebi de Rabès (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Puisque celle-ci lui a permis d’obtenir une avance d’un but, le sélectionneur des Aigles de Carthages Jalel Kadri a reconduit la même tactique - à savoir un 4-3-3 - ainsi que la même composition d'équipe. Il en profite même pour récupérer Bilel Ifa et Elyes Skhiri, forfaits au match aller pour cause de blessure. Les deux joueurs prendront place sur le banc.

La suite après cette publicité

Son homologue malien, Mohamed Magassouba, a mis en place le même dispositif et compte également sur un retour important : celui d’Hamari Traoré, forfait également lors de la première manche. Est-ce que cela sera suffisant pour renverser la vapeur dans une enceinte à guichets fermés et complètement acquise à la cause des coéquipiers de Msakni ? Réponse dans quelques heures.

Les compositions officielles :

Tunisie : Ben Saïd – Drager, Ghandri, Talbi, Maaloul – Laidouni, Chaaleli, Ben Romdhane – Sliti, Jaziri, Msakni

Mali : Mounkoro - H.Traoré, Fofana, Kouyaté, M.Haidara - A.Haidara, Samassékou, Bissouma - Adama Traoré, Diaby, Djenepo