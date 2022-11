Le PSG penserait à un ami proche de Neymar pour remplacer Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, les choses se sont un peu calmées autour de Kylian Mbappé. Après un début de saison marqué par plusieurs polémiques le concernant, suscitant même un certain agacement auprès de beaucoup de supporters, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. De même pour sa relation avec Neymar, qui semble un peu apaisée, du moins publiquement.

Mais on sait très bien qu'à l'approche des prochains mercatos, on risque d'entendre encore parler du Bondynois, dont les envies de départ ne se sont sûrement pas évaporées comme ça du jour au lendemain. On peut aussi légitimement penser que le parcours européen du PSG cette saison aura beaucoup d'influence sur ses désirs pour son avenir, et qu'un nouvel échec sur la scène continentale pourrait renforcer ses velléités de départ. Si les intentions du Real Madrid à son égard sont encore un peu floues après les derniers évènements estivaux, d'autres grosses écuries européennes pourraient tenter le coup, en Angleterre notamment.

Un nouveau Brésilien dans l'équipe ?

Quoi qu'il en soit, le PSG se tient prêt. Après avoir fait signer un contrat historique à l'attaquant de l'équipe de France l'été dernier, les dirigeants franciliens savent bien qu'au final, avec un contrat relativement court de trois ans, le joueur reste en position de force. Comme l'explique Mundo Deportivo, Richarlison est le joueur choisi pour remplacer Mbappé en cas de départ dans un avenir proche. L'été dernier déjà, le buteur de la Canarinha de 25 ans était suivi de très près, mais forcément, la prolongation du joueur formé à Monaco lui a fermé les portes du Parc des Princes.

Le média précise que son amitié avec Neymar est décisive, puisqu'en cas de départ du Bondynois, le PSG veut un joueur qui s'adapterait rapidement à l'équipe. Ce qui laisse aussi penser que, dans la tête des décideurs parisiens, Neymar restera au club plus longtemps que Mbappé. Cette saison, l'ancien d'Everton n'a inscrit que deux buts avec les Spurs, en treize rencontres toutes compétitions confondues, mais il sera un élément majeur de la sélection de Tite au Qatar.