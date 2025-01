Le PSG affrontera trois fois son adversaire de barrages

Les barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont nous offrir un choc franco-français. Qualifié in-extremis après sa large victoire à Stuttgart (4-1), le PSG affrontera le Stade brestois ou l’AS Monaco. Mais en plus de cette double confrontation, le club de la capitale jouera chacune des deux écuries en Ligue 1 au cours du mois de février. Une situation assez originale.

Alors que les barrages se dérouleront les 11-12 février prochains, puis le 18-19 février, Paris accueillera Brest ce samedi en championnat, avant de se déplacer à Monaco le 7 février. Interrogés sur ce coup du destin, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont simplement exprimé leur détermination : « Quoi qu’il arrive en barrage, c’est la bagarre. On va se préparer tranquillement, il y aura des matchs de championnat avant », a déclaré l’ancien joueur du Barça, tandis que l’ex-lyonnais n’a pas souhaité donner de préférence entre les deux adversaires : « On n’est pas forcément contents. Ça va être deux matchs difficiles, ils ont fait un très bon parcours. On va voir sur qui on tombera, on va essayer de faire le boulot. »