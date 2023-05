La mise au point explosive de Mauro Icardi sur son couple

La suite après cette publicité

Depuis maintenant plusieurs années, Mauro Icardi fait d’avantage parler de lui pour sa relation tumultueuse avec Wanda Nara, que pour son football. Si les deux tourtereaux sembler de nouveau filer le parfait amour, des rumeurs de tromperie de l’Argentin ont fait surface ces dernières semaines au pays. Sur ses réseaux sociaux, le joueur prêté par le PSG a tenu à réagir à cette (dés)information révélée par l’influenceur Pochis, avec une réponse pour le moins virulente.

«Je suis avec la même femme depuis 10 ans et je n’ai JAMAIS été avec une autre femme et je ne le serai pas tant que je ne serai pas célibataire… Beaucoup de choses ont été dites à propos d’une histoire où seuls les impliqués connaissent la seule réalité, a d’abord écrit l’attaquant de Galatasaray dans une longue tirade. Ecoute Pachi, Pochi, Gachi, ou peu importe la façon dont on t’appelle. Avec toi, je vais la faire courte parce que tu me mets le feu aux co… à parler de moi, de ma famille… Tu ne vas plus parler de moi car personne de mon entourage ne te dit quoi que ce soit.»

