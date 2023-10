Ballon d’Or 2023 : le classement du 30e au 26e

C’est parti, le classement du Ballon d’Or 2023 va être dévoilé, alors que la cérémonie aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet. Pour cette 67e édition du trophée organisé par France Football, ils étaient 30 à viser la récompense. On connaît déjà les six joueurs qui ont obtenu le moins de votes. Il s’agit de Ruben Dias, de Martin Ødegaard, de Randal Kolo Muani, de Nicolo Barella et de Jamal Musiala.

Avec cette 28ème place ex-aequo avec le Norvégien d’Arsenal Martin Ødegaard, Randal Kolo Muani est le premier international français à sortir dans le classement du Ballon d’Or 2023. Auteur d’une formidable saison avec Francfort, marquée par ses premières sélections en équipe de France, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain est logiquement récompensé par cette belle place dans le Top 30.