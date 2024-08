Arsenal : ça avance pour Mikel Merino

Mikel Merino vit peut-être ses dernières heures du côté du Pays basque. Le milieu de la Real Sociedad refuse de prolonger son contrat et veut rejoindre Arsenal. D’après Marca, il n’attend plus que l’accord entre le club espagnol et son homologue anglais. Les positions sont encore éloignées, puisque les Gunners ne veulent pas surpayer le joueur de 28 ans, dont le contrat expire l’été prochain.

La suite après cette publicité

Arrivé à la Real Sociedad en 2018, le natif de Pamplona a disputé 242 rencontres avec le club basque. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection espagnole, en 2020. Comptant aujourd’hui 28 sélections, il a remporté l’Euro avec la Roja, cet été. Ses entrées en jeu, dont celle face à l’Allemagne, ont certainement tapé dans l’œil du board d’Arsenal, qui insiste aujourd’hui pour l’associer à Declan Rice et Martin Ødegaard dans l’entrejeu.