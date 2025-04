Le nouveau directeur sportif d’Arsenal prêt à se débarrasser de 11 joueurs

Le 30 mars dernier, Arsenal mettait la main sur Andrea Berta. Après 12 ans passés à l’Atlético de Madrid, dont presque huit en tant que directeur sportif, l’Italien a donc atterri en Angleterre pour occuper la même fonction chez les Gunners. «Je suis ravi de rejoindre Arsenal dans ce qui est une période extrêmement excitante pour le club. J’ai observé avec grand intérêt la façon dont Arsenal a évolué ces dernières années et j’ai admiré le travail acharné qui a été accompli pour rétablir le club comme une force majeure du football européen».

La suite après cette publicité

Berta le sait, il sera attendu au tournant, car Arsenal affiche encore son incapacité à décrocher un titre en Premier League. Cette saison, les hommes de Mikel Arteta sont deuxièmes du classement, mais pointent à douze longueurs de Liverpool après avoir été battus de peu par Manchester City ces deux dernières années. D’ailleurs, Arteta a récemment confirmé qu’Arsenal se devait d’être ambitieux lors du prochain mercato. «Quand nous allons repartir, nous voulons augmenter la profondeur de l’effectif, la qualité et les compétences dont nous avons besoin pour passer à l’étape suivante.» Une intention qui s’est vérifiée puisque nous vous avons révélé hier que les Gunners ont rencontré le clan de l’ailier supersonique de l’Athletic, Nico Williams.

Les Gunners font le ménage

Le Suédois Viktor Gyökeres est également pisté, mais pour attirer tous ces gens, il va falloir dégraisser. Attendu au niveau des renforts, Andrea Berta va également devoir se retrousser les manches en ce qui concerne les départs. Le Mirror annonce d’ailleurs que pas moins de onze joueurs pourraient être concernés par ce coup de balai XXL. À commencer par Raheem Sterling. Âgé de 30 ans, l’Anglais n’a pas été très décisif cette saison (1 but, 4 offrandes). Prêté par Chelsea, il devrait retourner à Stamford Bridge. Idem en ce qui concerne le gardien remplaçant Neto (35 ans), bientôt de retour à Bournemouth. Viennent ensuite les stars dont le contrat expirera au 30 juin : Thomas Partey (31 ans), Jorginho (33 ans), Kieran Tierney (27 ans). Le deuxième est désiré par Flamengo, quant au troisième, un retour au Celtic est annoncé. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Le tabloïd anglais précise que la direction londonienne a expressément demandé à son nouveau directeur sportif d’assurer des ventes acceptables si jamais des stars de l’équipe doivent être vendues. En clair, éviter toute situation obligeant le club à voir l’un de ses joueurs partir à bas prix. C’est le cas d’Oleksandr Zinchenko (28 ans). Le latéral ukrainien n’a plus qu’un an de contrat (2026). Hors de question de laisser trainer ce dossier. Une vente sera sûrement conclue, d’autant que le Borussia Dortmund serait intéressé. Lié aux Gunners jusqu’en 2028, le défenseur polonais Jakub Kawior (25 ans) est poussé vers la sortie. Des pistes en Italie et l’OM sont cités. Le latéral Nuno Tavares (24 ans) devrait être racheté par la Lazio en échange d’environ 9 M€ et Séville a une option d’achat de 12 M€ pour le milieu Lokonga (24 ans), mais tentera de négocier un prix à la baisse. Enfin, Reiss Nelson (24 ans, prêté à Fulham) et Fabio Vieira (24 ans, prêté à Porto) reviendront sans doute de leur prêt, mais seront invités à plier bagage.