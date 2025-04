Arsenal : fin de saison pour Gabriel

Terrible nouvelle pour Arsenal. Déjà plombés par les blessures ces dernières semaines, les Gunners vont désormais devoir composer sans l’un de leurs cadres, à savoir Gabriel Magalhães. Sorti en cours de jeu lors de la victoire d’Arsenal face à Fulham mardi (2-1), l’ancien défenseur du LOSC souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, et va devoir se faire opérer. Il ne sera pas de retour sur les terrains avant le début de saison prochaine, et manquera en conséquence le quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid.

«Suite à son remplacement lors de notre match contre Fulham mardi, nous pouvons confirmer que Gabriel Magalhaes a subi une blessure aux ischio-jambiers qui nécessite une intervention chirurgicale. Gabi subira une intervention chirurgicale de réparation de son ischio-jambier dans les prochains jours et commencera immédiatement son programme de récupération et de rééducation, dans le but d’être prêt pour le début de la saison prochaine. Tout le monde au club sera entièrement concentré sur le soutien de Gabi pour s’assurer qu’il retrouve sa pleine forme le plus rapidement possible.» Gabriel s’ajoute à la longue liste de blessés d’Arsenal, déjà composée de Riccardo Calafiori, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Ben White ou Takehiro Tomiyasu.