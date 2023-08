Roberto Mancini n’est plus le sélectionneur de l’Italie

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération Italienne de Football (FIGC) a annoncé la démission de son sélectionneur Roberto Mancini, sans préciser les raisons de cette décision. La haute instance du football transalpin perd donc un entraîneur recruté en mai 2018, mandat durant lequel il aura remporté le Championnat d’Europe 2020 à Wembley face à l’Angleterre et disputé une finale de la Ligue des nations en 2023.

«La FIGC annonce qu’elle a pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste de commissaire technique de l’équipe nationale italienne, reçue tard hier soir. Compte tenu des engagements importants et rapprochés pour la qualification à l’UEFA Euro 2024 (10 et 12 septembre avec la Macédoine du Nord et l’Ukraine), la FIGC communiquera le nom du nouvel entraîneur de l’équipe nationale dans les prochains jours.»