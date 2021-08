PSG : Luis Fernandez doute de l'apport défensif de Lionel Messi en Ligue des Champions

Interrogé par RMC sur l'apport de Lionel Messi aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, s'est montré rassurant concernant l'efficacité du trio offensif en Ligue 1, mais reste néanmoins sceptique sur l'apport défensif de La Pulga lorsque le niveau s'élèvera, comme en Ligue des Champions.

«J'ai eu l'occasion de voir le Barça cette année, tu sais qu'il ne faut pas demander à Messi de faire les efforts, d'aller presser, de mettre de l'intensité. C'est plus le même Messi qu'on avait vu débuter, avec ses courses, ses percussions, ses appels pour éliminer ses adversaires. Demain, tu alignes Neymar, Mbappé, Messi, si tu joues en championnat, je pense que ça peut le faire tranquillement. Il y a du talent, de la qualité, ils auront toujours les situations pour faire la différence. Maintenant, en compétition européenne, en Ligue des Champions (ce n'est pas la même, ndlr)... quand tu vois Chelsea la saison dernière, qui met une belle intensité dans son jeu... ça reste un choix d'animation, tu peux les faire jouer ensemble, mais il te faudra un milieu de terrain et une défense capable d'être solide et qui sauront être assez intelligents dans le replacement, dans la récupération du ballon. Après, une fois que tu donnes un ballon à un de ces trois joueurs, ça va toujours se finir sur des occasions de but», a-t-il affirmé au micro de RMC vendredi soir.