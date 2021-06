Euro 2020 : l'Ukraine élimine la Suède au bout de la prolongation et rejoint l'Angleterre en quarts

Le dernier huitième de finale de l'Euro 2020 se tenait ce mardi soir entre deux équipes loin de figurer parmi les favoris à la victoire finale. La Suède, ayant terminé en tête du groupe E devant l'Espagne, affrontait ainsi l'Ukraine, 3ème du groupe C, à Hampden Park (Glasgow, Écosse). Pour cette partie, Janne Andersson comptait sur le retour dans le onze de départ de Kulusevski (testé positif au Covid-19 avant le début du tournoi, absent lors des 2 premières journées), qui intégrait le 4-4-2 des Blågult. De son côté, Andriy Chevtchenko alignait un 3-4-3 avec Sydorchuk de retour dans l'entrejeu, alors que Malinovskyi restait sur le banc au coup d'envoi.

La suite après cette publicité

Dans un début de match plutôt à l'avantage des Suédois sous le soleil de Glasgow, les Ukrainiens se projetaient rapidement vers l'avant. Ce sont d'ailleurs eux qui allumaient la première mèche dans cette partie, Yaremchuk obligeant Olsen à repousser des gants (11e). Pas de quoi inquiéter la Suède, de plus en plus dangereuse. Forsberg (18e) puis Isaak (20e) manquaient néanmoins de justesse dans le dernier geste après deux jolis mouvements collectifs. Mais c'est bel et bien la Zbirna qui ouvrait le score dans ce match grâce à Zinchenko, reprenant en demi-volée un subtil extérieur du pied de Yarmolenko à la conclusion d'un bijou collectif (0-1, 27e).

Artem Dovbyk délivre l'Ukraine après une pluie de montants à Glasgow

Dans la foulée, la malice de Larsson ne parvenait pas à tromper la vigilance de Bushchan (29e) alors que le passeur décisif et capitaine ukrainien envoyait une volée hors du cadre (32e) venant alimenter une rencontre plaisante à suivre. La Suède égalisait finalement au meilleur des moments grâce à Forsberg, d'une frappe déviée par Zabarnyi, auteur de son 4ème but de cet Euro (1-1, 43e). Dans le second acte, le ballon vivait et allait d'un but à l'autre, mais les défenses tenaient bon... quand elles n'étaient pas sauvées par leurs montants. En l'espace de 2 minutes, Sydorchuk (55e) puis Forsberg (57e) voyaient leur tentative échouer sur le poteau.

Les 22 acteurs continuaient de régaler les 12 000 spectateurs d'Hampden Park. Kulusevski, intenable, contraignait Bushchan à une belle horizontale (66e) avant que Yarmolenko, lui aussi en forme, ne lui réponde et bute sur Olsen (68e). Avant que le milieu du RB Leizpig ne trouve la barre transversale à la suite d'un exploit individuel (69e). Sheva pouvait remercier le malheureux Zabarnyi, auteur d'un tacle glissé salvateur devant Kulusevski pour emmener la Suède en prolongation (89e).

Pour cette 4ème prolongation de l'Euro 2020, les organismes semblaient extrêmement fatigués, le rythme baissait d'un cran et le jeu n'était plus vraiment au rendez-vous. Le seul fait notable de la première période était l'expulsion logique, après consultation de la vidéo par Daniele Orsato, de Danielsson pour un tacle maladroit mais terrible pour les âmes sensibles juste en-dessous du genou de Besedin, d'ailleurs incapable de reprendre sa place (100e). Réduits à 10, les Blågult subissaient mais puisaient dans leurs ressources pour aller jusqu'à la fatidique séance de tirs au but. C'était sans compter sur le nouvel entrant, Dovbyk, qui coupait la trajectoire d'un centre de Zinchenko pour offrir la qualification à son pays (2-1, 120e+1). L'Ukraine retrouvera donc l'Angleterre en quart de finale de cet Euro 2020 samedi à Rome (21h).

Retrouvez le tableau de la phase finale de l'Euro 2020