Mercato : le PSG accepte de lâcher Neymar en prêt !

Il était rentré en France et poursuivait tranquillement sa convalescence quand Neymar a vite déchanté. Forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure à la cheville, le Brésilien ne pensait pas vraiment plier bagage. Mais la grogne des supporters du Paris Saint-Germain pourrait avoir bouleversé ses plans. Invité à « se casser » du PSG par certains fans venus se faire entendre devant son domicile à Bougival, l’international auriverde a été choqué.

Contacté par L’Équipe, l’entourage du joueur a confirmé que le plan d’origine n’était pas un départ, mais avoue que l’incertitude plane désormais sur l’avenir du numéro 10 à Paris. « Sa femme est enceinte, elle va venir en France et prend des cours de français. Il n’y avait aucune raison de partir pour l’instant. Neymar a fait beaucoup d’efforts pour jouer sous infiltration quand Messi et Mbappé n’étaient pas là, c’est injuste de lui en vouloir pour ce qui se passe actuellement. Pour le reste, on attend de voir comment ça va se passer cet été. »

Et du côté du club, la tendance n’a pas changé. À l’instar de la saison dernière, Paris est clairement ouvert à un départ de son joueur. Seul problème, et il est de taille, Neymar est sous contrat jusqu’en 2027 et touche environ 40 M€ bruts par an. Une situation contractuelle qui le rend quasiment hors de portée de la majorité de ses courtisans, hormis un cadre de Premier League ou une équipe fortunée du Golfe. À moins que le PSG ne fasse une grosse concession.

En effet, L’Équipe assure que le PSG veut tellement voir partir son attaquant qu’il serait satisfait avec un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule qui le rendrait beaucoup plus abordable sur le marché. Reste maintenant à savoir comment va réagir le principal intéressé. En clair, savoir s’il sera prêt à plier bagage à ces conditions ou s’il refusera de partir, histoire de protester contre son départ forcé.