Jeux Olympiques : l'Espagne rejoint le Brésil en finale !

Après la qualification du Brésil face au Mexique plus tôt dans la journée, la deuxième place pour la finale de ces Jeux Olympiques se jouait pratiquement dans la foulée, avec un duel entre le pays hôte et l'Espagne de Pedri et Dani Olmo. Mais comme lors de la première demi-finale, la rencontre a été plutôt pauvre en spectacle, malgré quelques gros ratés côté ibérique. Elle s'est conclue sur un score de 0-0 entre Espagnols et Japonais; direction les prolongations donc.

Et il a fallu attendre la 115e minute pour que Marco Asensio, peu en vue pendant le tournoi, inscrive ce but décisif. Une belle frappe bien brossée dans la surface, poteau opposé et difficilement arrêtable pour le portier nippon. De quoi permettre à cette Rojita de filer en finale face au Brésil ! Une belle finale sur le papier !