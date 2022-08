Charles De Ketelaere signe à l'AC Milan

La suite après cette publicité

Le feuilleton autour du transfert de Charles De Ketelaere (21 ans) a duré plusieurs semaines mais a finalement connu son dénouement. Le milieu offensif belge (8 sélections, 1 but) quitte le Club Bruges, son club formateur, pour rejoindre l'AC Milan, championne d'Italie en titre. Les Rossoneri ont déboursé pas moins de 32 millions d'euros plus bonus, ce chèque étant assorti d'un pourcentage de 15% sur le profit d'une future revente.

«L' AC Milan est ravi d'annoncer la signature de Charles De Ketelaere du Club Bruges. Le joueur a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027 et portera le maillot numéro 90», peut-on lire dans le communiqué du club lombard, qui enregistre sa deuxième recrue offensive cet été après la signature gratuite de son compatriote Divock Origi, arrivé libre de Liverpool.

De belles références au Club Bruges

Âgé de 21 ans et doté d'un physique pour le moins impressionnant pour un milieu offensif (1m92), Charles De Ketelaere est l'un des grands espoirs du football belge. Auteur de ses différentes classes d'âge au sein du Club Bruges qu'il a rejoint en 2008 quand il avait 7 ans, il a tout connu avec les Gazelles. Triple champion de Belgique (2020, 2021 et 2022), il a également découvert l'Europe.

À son actif, il compte 16 apparitions en Ligue des Champions pour 2 buts et 3 offrandes ainsi que 3 rencontres d'Europa League. Sortant d'une saison accomplie avec 18 buts et 10 offrandes en 49 matches du côté de Bruges, Charles De Ketelaere doit désormais confirmer à l'étage supérieur. Ce transfert à l'AC Milan aura donc pour but de lui faire passer un cap du côté du champion d'Italie en titre.