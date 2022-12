Équipe de France : Didier Deschamps est fixé sur son sort !

La suite après cette publicité

Avant son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'équipe de France, tenante du titre, avait l'étiquette de la sélection à battre ou éliminer depuis la phase de poules. Quand on connaît la fameuse "malédiction" du champion du monde qui rate l'édition suivante, les Bleus pouvaient avoir une certaine appréhension quant à leur parcours lors de cette 22e édition. Parmi eux, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët : « on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine... »

Mission accomplie pour le technicien de 54 ans, qui a guidé son groupe vers les demi-finales de la Coupe du Monde aux dépens du voisin outre-Manche, l'Angleterre, au bout des 90 minutes (2-1). Une place dans le dernier carré, donc, qui laisse au principal intéressé la possibilité de continuer son aventure avec le Coq aux deux étoiles... ou pas : « je déciderai si j’ai la main. Je serai là pour la demi et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu’on vient de faite, d’être quatre ans après dans le dernier carré, je ne pense pas à autre chose. », a déclaré l'entraîneur des Bleus après sa victoire face à l'Angleterre (2-1).

L'Euro 2024 en ligne de mire

En effet, selon les dernières informations du Parisien, Didier Deschamps a décidé de poursuivre son parcours avec l'équipe de France jusqu'en 2024, notamment pour disputer le Championnat d'Europe prévu en Allemagne. Un trophée qui lui a échappé à de nombreuses reprises depuis sa prise de fonction en 2012, avec notamment une finale perdue face au Portugal en 2016 et une déception considérable en huitième de finale face à la Suisse l'an passé. De plus, le patron du football tricolore est « d'ores et déjà d'accord », nous informe le quotidien, concernant la décision de son entraîneur.

De quoi permettre à DD d'avoir de la continuité avec une nouvelle génération plus que talentueuse, menée par l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, épaulé par les Ousmane Dembélé (FC Barcelone) Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et autres. Toujours critiqué pour son jeu, pas forcément le plus flamboyant, l'ancien de l'OM est un coach qui a su apporter des résultats à cette équipe de France, en plein doute il y a encore une décennie. À deux matches d'une troisième étoile, l'équipe de France de Didier Deschamps peut entrer un peu plus dans l'histoire du football mondial...