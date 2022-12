Angleterre - France : les notes du match

C'était LA grande affiche de ces quarts de finale de Coupe du Monde 2022. Après avoir facilement battu le Sénégal au tour précédent (3-0), les Three Lions affrontaient un adversaire beaucoup plus coriace : l'équipe de France, championne du monde en titre. Sur le papier, le match annonçait du très costaud avec la présence du trio Saka, Kane et Foden côté anglais, face à l'armada offensive française, composée de Griezmann, Mbappé, Dembélé et Giroud.

Mais au-delà d'un match de prestige, c'était surtout une demi-finale de Coupe du Monde qui attendait le gagnant de ce duel très attendu. Mais ce sont les Français qui ont été les plus entreprenants en début de partie. Avec le pied sur le ballon, les Bleus attendaient tranquillement d'avancer et sur une très belle frappe lointaine de Tchouameni, la France ouvrait le score (1-0, 18e). Kane a ensuite tenter de réveiller l'Angleterre, mais Lloris s'est montré décisif, à deux reprises (22e et 29e).

Les Bleus ont du caractère

Les Français revenaient au vestiaire avec l'avantage, mais la deuxième période s'annonçait compliquée. Et ce fut le cas, car l'entame de période fut catastrophique. Les Bleus étaient encore sauvés par Lloris (47e), mais concédaient ensuite un penalty après une faute sur Saka. Une occasion transformée par Kane, le plus dangereux (1-1, 54). La défense française était alors en difficulté face à Foden et Saka, intenables. Et quand ce n'était pas eux, Maguire se montrait dangereux de la tête (70e).

Mais cette équipe de France a de la ressource. Alors que les Three Lions étaient en nette domination, les Bleus sont parvenus à renverser le score grâce à un nouveau centre de Griezmann déposé sur Giroud, au meilleur des moments (2-1, 78e). Les Bleus pensaient alors avoir fait le plus dur... mais après un contact entre Hernandez et Mount, un nouveau penalty était offert à Kane. Mais le buteur des Spurs envoyait sa tentative loin au-dessus de la barre de Lloris (84e) ! Sans doute le destin d'une équipe qui a fait le plus dur et s'est qualifiée pour la demi-finale face au Maroc. Les Bleus ne sont plus qu'à deux matches de conserver leur titre de Champion du monde.

L'homme du match : Griezmann (7,5)

Sûrement un des meilleurs français en première période, le numéro 7 des Bleus a été au four et au moulin. Très bon défensivement avec de nombreux retours retours salvateurs en début de rencontre (4e), c'est aussi lui qui a fait la passe décisive pour Tchouameni (17e). Il a été le métronome de l'équipe de France grâce à son activité incessante aux abords des deux surfaces de réparation. Un match taille patron pour le joueur de 31 ans. En deuxième période, il a été moins visible mais ô combien important sur les rares offensives françaises comme sur la nouvelle offrande qu'il a délivrée pour Giroud sur le deuxième but français (78e). A noter qu'il a écopé d'un carton jaune en fin de première période (43e).

Angleterre

Pickford (4,5) : Olivier Giroud lui a permis de se chauffer les gants (11e), mais la frappe puissante d'Aurélien Tchouaméni ne lui aura laissé aucune chance (17e). Après une première période finalement plutôt calme, il s'est bien détendu sur une frappe d'Adrien Rabiot (55e). Auteur d'une parade extraordinaire devant Olivier Giroud (77e), il s'est incliné devant ce même numéro 9 sur l'action suivante (78e).

Walker (5) : il était certainement joueur anglais le plus attendu en avant-match au vu de son duel annoncé avec Kylian Mbappé. Et force est de constater que sa première période était au niveau. Jamais réellement débordé, il a également été dominant dans ses duels (3/3 gagnés). Il a fallu attendre la 55e minute de jeu pour le voir être pris de vitesse par Kylian Mbappé, sur un débordement vitesse grand-V du Français.

Stones (6) : il a réalisé une partie empreinte d'une justesse notable dans le jeu de balle au pied. Il a également usé de son expérience pour provoquer des fautes françaises ou pour que les siennes ne soient pas signalées. Touché à 75 reprises, il est parvenu à réussir 100% de ses passes, courtes comme longues. Remplacé par Jack Grealish (90e+8)

Maguire (5) : constamment cherché sur les coups de pieds arrêtés offensifs, le défenseur central de Manchester United a vu ses caractéristiques physiques être mises à contribution face à Olivier Giroud. Il a fait passer un frisson intense à tous les Français à 20 minutes du terme, envoyant son coup de tête sur le poteau d'Hugo Lloris.

Shaw (5,5) : il a tenté de tromper Hugo Lloris sur coup-franc (21e), sans succès. Mis en difficulté par la vivacité d'Ousmane Dembélé en première période, le latéral gauche des Three Lions s'est bien ressaisi durant la deuxième. Beaucoup plus présent sur le plan offensif, il a délivré de nombreux centres plus ou moins dangereux dans la surface tricolore.

Henderson (5) : très présent auprès de Bukayo Saka sur le côté droit, le numéro 8 anglais l'a également été auprès de Kyle Walker, de sorte à effectuer des prises à deux sur Kylian Mbappé. Il s'est également montré très précieux au pressing, harcelant régulièrement le porteur du ballon, quitte à faire quelques petites fautes. Remplacé par Mason Mount (79e) qui a, dès son entrée, un pénalty en faveur de son équipe.

Rice (5,5) : régulateur du milieu de terrain anglais, il est ainsi le joueur à avoir touché le plus de ballons dans ce secteur au cours du premier acte. Toujours très serein balle au pied, il a parfaitement orienté le jeu de son équipe, la faisant profiter de la qualité de ses transmissions.

Bellingham (6) : après avoir vu Antoine Griezmann lui gratter plusieurs ballons dans les pieds, le jeune milieu de terrain anglais est parvenu à bien rentrer dans sa rencontre. Très disponible dans la quasi-totalité des secteurs de jeu, le joueur du Borussia Dortmund a fait briller Hugo Lloris dès le début du second acte (47e). Très combatif, il a cependant montré des signes d'agacement, réclamant de nombreuses choses auprès de l'arbitre central.

Saka (7) : un premier bon ballon récupéré dans les pieds de Tchouaméni (3e) et une activité débordante sur son côté droit n'auront pas suffi à prendre la mesure d'un Théo Hernandez bien en jambes... ou du moins en première période. Provocateur, il est à l'origine du pénalty gagné par l'Angleterre et a été le principal danger côté Anglais. Remplacé par Raheem Sterling (79e)

Kane (6) : il était proche de prendre la défense française à revers (22e) et a posé de nombreux problèmes à Dayot Upamecano. Il a forcé son coéquipier de Tottenham, Hugo Lloris, à la parade (29e), avant de le tromper sur pénalty au début du second acte (54e). Il a également, comme à son habitude, procédé à de nombreux décrochages, de sorte à participer au jeu de son équipe. Il aurait pu être le sauveur des siens s'il était parvenu à transformer son second tir au but (84e).

Foden (5,5) : initialement placé sur le côté gauche de l'attaque anglaise, il a finalement eu un rôle d'électron libre, décrochant à de nombreuses reprises et n'hésitant pas à naviguer sur l'intégralité de l'aire de jeu pour proposer des solutions à ses coéquipiers. Percutant, il a également provoqué plusieurs fautes dans des zones importantes en vue de la création d'opportunité. Remplacé par Marcus Rashford (86e) qui a d'ailleurs eu l'opportunité d'égaliser en fin de rencontre.

France