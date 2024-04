Euro, Allemagne : Jamal Musiala annonce son grand favori

Leader de l’attaque bavaroise cette saison, Jamal Musiala s’est affirmé également dans son rôle en sélection. Aux côtés de Florian Wirtz, il incarne le renouveau de la Mannschaft. Grâce à une excellente prestation contre l’équipe de France, l’Allemagne s’est rassurée à quelques mois de l’Euro (14 juin-14 juillet) organisé chez eux. Moins pessimistes que l’année dernière, marquée par une saison catastrophique, les Allemands peuvent réaffirmer de grandes ambitions. Jamal Musiala croit au titre le 14 juillet prochain. « Avec cette qualité que nous avons et ce qu’il peut apporter à chaque joueur avec ses passes simples, nous pouvons rêver grand. Mais je pense aussi que nous devons avancer match après match et capter les bonnes vibrations. De nombreuses équipes ont joué à un meilleur niveau que nous ces dernières années. Il faut y aller petit à petit et voir jusqu’où on peut aller », a-t-il affirmé au journal Marca.

La suite après cette publicité

Cependant, le jeune joueur de 21 ans voit une autre nation comme favorite pour la victoire finale. « La France est probablement toujours la favorite. Ensuite, vous avez l’Angleterre, avec de nombreux joueurs de haut niveau… Vous, les Espagnols, avez également de grands footballeurs. Ce sera intéressant de suivre ce tournoi car il y a aussi toujours une ou deux équipes qui surprennent. C’est une grande opportunité pour chaque pays », a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien madrilène. Titulaire déjà lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Jamal Musiala disputera cet été son premier Euro.