CdF : Versailles vise le Parc des Princes pour sa demi-finale

La Coupe de France réserve chaque année de très belles surprises. A ce titre, Versailles est sans conteste, la véritable sensation de cette édition 2021-2022. Tombeurs de Bergerac au tour précédent, les pensionnaires de National 2 affronteront ainsi l'OGC Nice, le 2 mars prochain, avec l'ambition de se hisser pour la grande finale prévue au Stade de France. Un parcours exceptionnel rappelant celui des Herbiers en 2018 qui s’étaient inclinés avec les honneurs face au PSG. En attendant de rêver au sacre final, le club dirigé par Jean-Luc Arribart aura fort à faire puisqu'il sera opposé aux Aiglons en demi-finales. Pour ce match couperet, trois possibilités s'offrent alors aux Versaillais. Ainsi, pour recevoir le Gym de Christophe Galtier, Versailles a d'ores et déjà le choix entre le Stade Charléty, le Stade de France ou encore le Parc des Princes.

Et parmi ces trois stades historiques, le club de région parisienne a une grosse préférence. Selon les informations de RMC Sport, Versailles a ainsi contacté le PSG afin de disposer de son stade pour ce rendez-vous tant attendu par tout un club. De son côté, l'OGC Nice ne seraient quant à eux pas contre recevoir leur adversaire mais Jean-Luc Arribart préfère «jouer devant ses supporters». Le dirigeant a par ailleurs confié qu’il ne voulait pas «forcer la main aux Parisiens». «On veut juste savoir si c’est une hypothèse qui peut convenir au PSG, je pense qu’ils sont en réflexion. On agit de façon courtoise avec eux. C’est un grand club avec qui on veut de bonnes relations». Reste désormais à savoir si toutes les conditions financières seront réunies et si le club de la capitale acceptera la requête. Une réponse est attendue d'ici vendredi soir...