Hummel dévoile le maillot domicile d'Everton pour la saison 2021-2022

Quelques jours après avoir vu Jordan Pickford et Dominic Calvert-Lewin se qualifier pour la finale de l'Euro avec l'Angleterre alors que Richarlison aidait lui le Brésil à atteindre la finale de la Copa America, Everton vient de mettre le cap sur la saison 2021-2022 en dévoilant son nouveau maillot domicile conçu par Hummel.

Si la marque danoise a pu se faire remarquer durant l'Euro en équipant la superbe sélection du Danemark, elle est aussi particulièrement active dans les 5 grands championnats européens et fournit les maillots des hommes de Rafael Benitez depuis la saison 2020-2021. Dès son arrivée, la marque aux chevrons a souhaité s'inscrire dans l'histoire du club fondé en 1878 en respectant ses couleurs traditionnelles et en faisant des clins d'œil à son glorieux passé comme ce fut le cas sur la nouvelle tunique extérieur dévoilée en mai dernier.

Comme toujours, le bleu roi est au cœur du maillot que James Rodriguez et Lucas Digne arboreront à Goodison Park. Après les rayures ton sur ton présentes la saison dernière, c'est cette fois un subtil motif de camouflage qui prend place sur la partie avant du maillot. Hummel puise son inspiration dans la seconde guerre mondiale où la ville de Liverpool a joué un rôle important en peignant les navires de la marine afin de les camoufler et de donner le moins d'informations possibles aux ennemis.

Les nuances de bleu qui se distinguent sur la partie avant sont accompagnées par une touche de blanc au niveau du sponsor maillot et des logos ainsi qu'une pointe de jaune sur le bout des manches et le col. Le jaune était notamment apparu sur le maillot de la saison 1997-1998. Enfin, des chaussettes et un short blancs complètent cette nouvelle tenue.