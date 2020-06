L'agent de Gareth Bale sort la sulfateuse !

Jonathan Barnett est très bavard en ce moment ! Hier, l'agent de Gareth Bale (30 ans) a profité du micro tendu par la BBC pour faire le point sur l'avenir du Gallois au Real Madrid. L'occasion pour lui de marteler à nouveau que l'ancien pensionnaire de Tottenham, dont le contrat court jusqu'en 2022, ne compte pas quitter la Casa Blanca de sitôt.

Aujourd'hui, nouvelle prise de parole. Mais cette fois, c'est pour tailler un sacré costard aux détracteurs du numéro 11 merengue. « Il n’y a jamais rien eu de mauvais de la part du Real Madrid sur Gareth Bale et Zidane n’a jamais rien dit de mal non plus sur Gareth. Mais la presse continue d’alimenter les rumeurs. Les soi-disant experts viennent à la télévision de temps en temps et disent que le plus gros problème avec Gareth Bale c’est qu’il ne parle pas espagnol et c’est une honte », a-t-il déclaré à Talksport, avant de continuer.

«Tout le monde peut se disputer»

« Ces gens ne l’ont jamais rencontré et n’ont jamais rien demandé à personne, donc je ne sais pas comment ils se sont fait leur opinion. Gareth Bale parle espagnol donc je ne veux pas écouter ces soi-disant experts qui passent pour des idiots finis à chaque fois qu’ils viennent à la télévision pour raconter des bêtises. Je condamne aussi les chaînes de télévision qui font venir ces soi-disant experts. Comment ces soi-disant experts peuvent parler de Gareth Bale alors qu’ils ne l’ont jamais rencontré et qu’ils ne le reconnaîtraient qu’une fois sur deux ? C’est une blague ! »

Visiblement remonté, Barnett a conclu son intervention en démentant une nouvelle fois les supposés rapports tendus avec la direction madrilène et Zinedine Zidane. Même s'il a concédé que le ton est parfois monté. « La relation avec le club a toujours été bonne. J’ai une relation fantastique avec le président, le directeur exécutif et Zidane. Bien sûr qu’il y a déjà eu des échanges de mots, mais tout le monde peut se disputer. Ça n’a jamais été quelque chose de personnel ou de mauvais. Nous sommes tous en très bons termes. » Le message est passé.