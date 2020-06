Gareth Bale est prêt à terminer sa carrière au Real Madrid

Intermittent du spectacle, abonné à l'infirmerie et aux polémiques en tous genres, Gareth Bale (30 ans) est annoncé ces dernières semaines comme un des candidats au départ du côté du Real Madrid. Un transfert du Gallois, qui n'entre pas spécialement dans les plans de Zinedine Zidane ces derniers mois, permettrait à la Casa Blanca d'économiser un gros salaire (15 M€ nets par an) et de partir en quête d'un nouvel attaquant, plus jeune, avec en tête Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Jadon Sancho.

Oui mais voilà, l'ancien pensionnaire de Tottenham, lui, n'entend pas du tout les choses de cette oreille. Proche d'un départ en Chine l'été dernier, il aurait changé son fusil d'épaule. C'est ce que l'on peut en tout cas déduire des déclarations de son représentant Jonathan Barnett ce jeudi au micro de la BBC. «Il a un style de vie très agréable. Je ne vois probablement pas pourquoi il ne terminerait pas sa carrière à Madrid. Comme je l’ai toujours dit, il est heureux à Madrid», a confié l'agent.

Pas de Premier League au programme

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Cardiff semble donc disposé à rester dans la capitale espagnole. «C’est sa vie, celle qu’il veut mener», a lancé Barnett, expliquant que le n° 11 n'avait pas franchement de raisons de partir. «Financièrement, il n’aura besoin de rien jusqu’à la fin de ses jours, ses enfants et ses petits-enfants non plus. Il a gagné presque tout ce qu’il pouvait gagner dans le monde, Coupe du Monde mise à part, mais il joue pour le Pays de Galles, qui est un ton en dessous des meilleures nations. Il a gagné tout le reste.»

Et visiblement, même la perspective de revenir en Angleterre, où sa carrière a explosé, ne serait pas pour le motiver outre mesure. «Revenir et jouer en Premier League serait incroyable, ce serait quelque chose de grand. Je ne pense pas que ce soit ce qu’il veut faire en ce moment. Il est heureux de jouer pour le Real Madrid», a-t-il conclu. Le message est passé. Pas sûr qu'il soit du goût de Florentino Pérez et Zinedine Zidane...