Jesé est libre de tout contrat !

À 32 ans, Jesé Rodríguez est à nouveau libre sur le marché des transferts. L’ancien joueur du Real Madrid et du PSG vient de conclure une saison réussie en Malaisie avec le Johor Darul Ta’zim, où il a remporté la Ligue et la Coupe, et s’est illustré en Ligue des Champions asiatique. Auteur de quatre buts décisifs, dont un en finale de Coupe et un autre pour assurer le titre national, le joueur canarien semble avoir retrouvé sa forme et son efficacité.

Désormais sans contrat, Jesé a déjà reçu plusieurs propositions concrètes selon la Cadena SER, notamment en Espagne, où un retour est envisagé pour relancer sa carrière. L’ancien Madrilène affirme se sentir prêt à relever un nouveau défi, conscient qu’il aborde un moment charnière de son parcours. Après des années marquées par les blessures et l’irrégularité, il souhaite démontrer qu’il peut encore évoluer à un haut niveau s’il bénéficie de la confiance d’un club.