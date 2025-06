La pique de Marc-André ter Stegen à la direction du Barça

La situation de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone est de plus en plus précaire. À peine revenu à la compétition que son club souhaite déjà le voir partir. Durant sa longue indisponibilité, Wojciech Szczęsny a donné satisfaction et va prolonger l’aventure d’au moins une saison. Sauf qu’en plus de cela, les Culés ont jeté leur dévolu sur Joan Garcia, le portier de l’Espanyol qui sera recruté dans quelques jours pour 25 M€. Plus que jamais, l’Allemand est invité à se trouver une porte de sortie, lui dont le contrat s’achève en 2028 avec un salaire élevé.

Il a d’ailleurs profité de la fenêtre internationale pour évoquer l’actualité de son club. «Un nouveau gardien au Barça ? Je crois que ce n’est pas le sujet du jour. Mais en fin de compte, nous parlons maintenant de l’équipe nationale… Je suis concentré sur ma sélection et ce qui se passe dans mon club, c’est autre chose. Nous en reparlerons une autre fois», a confié l’Allemand après la défaite de la Mannschaft en demi-finale de Ligue des Nations hier. «Personne ne m’a rien dit à ce sujet. Mais ce n’est pas inquiétant : je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine.» Le feuilleton ne fait que commencer.