FC Barcelone : ça sent très mauvais pour Marc-André ter Stegen !

« Si je suis affecté par les rumeurs selon lesquelles le club veut me vendre ? Personne ne m’en a parlé, donc je ne connais pas la situation. Je ne suis pas inquiet. Je sais que je serai à Barcelone l’année prochaine ». Tels étaient les propos de Marc-André ter Stegen dimanche après-midi, lorsqu’il était interrogé sur son avenir à Barcelone, lui qui vient de revenir d’une grosse blessure au genou.

Il faut dire que ces derniers jours, de nombreux articles concernant un possible départ du portier allemand ont vu le jour dans la presse catalane. De plus, le FC Barcelone voudrait enrôler Joan Garcia, le portier de l’Espanyol, tout comme il négocie une prolongation de Wojciech Szczęsny. Et il semble improbable qu’Hansi Flick démarre la saison avec trois gardiens de ce niveau.

Le Barça a tranché

Et ce lundi, la presse catalane dévoile de nouveaux éléments sur les plans du club pour le poste de gardien. On y apprend que les têtes pensantes du club souhaitent apporter de la jeunesse et du sang neuf. Mundo Deportivo indique que la direction comme Hansi Flick ont choisi leur duo pour la saison à venir : Joan Garcia (24 ans) et Wojciech Szczesny. L’Espagnol serait le titulaire, et le Polonais sa doublure. Le club ne compte pas sur Ter Stegen, qui devra se trouver un nouveau club ou alors se contenter d’un rôle de troisième gardien qu’on l’imagine mal accepter.

Sport abonde aussi dans ce sens, avec un Joan Garcia à qui la place de numéro 1 est déjà réservée, et explique tout de même que l’Allemand est prêt à se battre pour une place. De son côté, Iñaki Peña devrait bel et bien quitter le club et il est convoité par bon nombre d’écuries en Liga. Avis aux intéressés, Marc-André ter Stegen sera sur le marché cet été !