Daley Blind s’engage avec Gérone jusqu’en 2025

Pour de nombreuses équipes, le mercato d’été est également l’occasion d’apporter de l’expérience dans leurs rangs. Dans cette lignée, Gérone a réalisé une superbe affaire ce vendredi en attirant Daley Blind. Le défenseur néerlandais de 33 ans, passé par l’Ajax Amsterdam et Manchester United, vient en Catalogne librement après la fin de son contrat avec le Bayern Munich. L’amstellodamois s’est engagé jusqu’en 2025.

Dans son communiqué, le club de Liga s’est félicité de cette arrivée : «Daley Blind est un nouveau joueur du Girona FC. (…) La nouvelle signature de Gérone se distingue par être un footballeur très polyvalent sur le terrain car il peut agir comme arrière gauche, comme pivot et comme défenseur central. Un éventail d’options pour Michel, qui en a fait une priorité lorsqu’il s’agit de porter du blanc et du rouge. En plus d’être un joueur expérimenté, Blind se distingue par sa grande intelligence tactique et par son remarquable maniement du ballon qui s’inscrit parfaitement dans l’idée footballistique du club.» Blind sera présenté dans les prochains jours et sera prêt à débuter la reprise ce lundi prochain avec ses nouveaux coéquipiers.

