Chelsea : la frappe incroyable de Jadon Sancho

Chelsea a laissé filer deux précieux points dans la course à la Ligue des Champions contre Ipswich ce samedi, mais difficile d’en vouloir à Jadon Sancho. Entré à la 68e minute à la place de Noni Madueke alors que le score était de 2-1 pour les visiteurs, l’Anglais est venu égaliser pour les Blues, et a clairement tout fait tout seul.

La suite après cette publicité

Après un corner joué à deux, le joueur de 25 ans a hérité du ballon sur la gauche de la surface de réparation. Et il ne s’est pas laissé prier pour envoyer une frappe du droit absolument splendide, venue se loger directement dans lucarne du portier adverse pour inscrire le but de l’égalisation seulement sept minutes après son entrée en jeu. Cerise sur le gâteau : il s’agissait de son premier but avec les Londoniens, chez qui il est prêté jusqu’à la fin de la saison par Manchester United. Les pensionnaires de Stamford Bridge ne seront cependant pas parvenus à prendre l’avantage, et ont concédé le nul 2-2.