Le RC Lens dévoile un maillot collector en hommage à la Sainte-Barbe

Ce samedi soir (21 heures), la fête promet d'être belle au stade Bollaert-Delelis. D'abord car le RC Lens, 5ème du championnat de France, reçoit le leader, le Paris Saint-Germain, dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1. Mais aussi car les Sang et Or pourront profiter d'un maillot collector spécial porté par leurs joueurs sur le pré.

En hommage à la Sainte-Barbe, qui est la saint-patronne des mineurs honorée par les ouvriers chaque 4 décembre, si chère aux Lensois et à leur passif de miniers, Puma a en effet conçu une tunique fabriquée exclusivement en France en guise de quatrième maillot pour la saison 2021-2022 du club nordiste.

La F𝒪ℛCE de Lens… depuis 115 ans ⚫🟡 Découvrez notre maillot en hommage à la Sainte Barbe @pumafootball



🛍️ Dès demain 10h en exclusivité :

👉 sur https://t.co/T2G5YpRedd

👉 à la boutique Emotion Foot



🚨 En édition limitée 🚨#LaForceDeLens #SainteBarbe pic.twitter.com/sfVlib0KZp — Racing Club de Lens (@RCLens) December 3, 2021

Fabriqué à partir de fibre polyester, ce nouveau maillot est composé d'un noir dominant et d'un jaune or, le tout en référence au charbon des mines, l'or noir de la région. Comme indiqué par le RC Lens, ces nouveaux hauts seront disponibles, en édition limitée, dès ce samedi à partir de 10 heures notamment sur la boutique en ligne des Sang et Or.

