La presse mondiale rend hommage à Karim Benzema et Zlatan, Manchester City va empêcher Haaland de partir au Real

Deux grands joueurs aux larmes

Le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema ce dimanche. Après 14 ans de bons et loyaux services, le Français quitte la Casa Blanca. Pour son dernier match, KB9 a trouvé le chemin des filets et arraché un match nul contre Bilbao. Au coup de sifflet final, Carlo Ancelotti, les joueurs et les supporters du Real Madrid lui ont rendu hommage, médias du Monde aussi, surtout en Espagne. «Au revoir et Merci», titre AS ce matin et pour Marca, il fait clairement partie de la grande histoire du Real Madrid, tout comme El Pais, qui lui consacre une grande photo sur sa Une nationale. Pour les journalistes de L’Équipe, «Benzema s’en va comme un roi» ne laissant que des trophées. Ce qui a le plus ému les journalistes italiens hier, c’est la grande annonce de Zlatan Ibrahimovic après la dernière victoire milanaise à San Siro de la saison. À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic va quitter l’AC Milan, c’était déjà acté. Il y a eu une grande célébration organisée par le club pour lui rendre un vibrant hommage qui a fait verser plus d’une larme à de nombreux supporters rossoneri. Le Suèdois aussi n’a pas pu contenir ses émotions. Et au moment de prendre le micro, le charismatique buteur a déclaré qu’il prenait sa retraite. «Le salut du roi», titre La Gazzetta Dello Sport ce matin. Le Corriere Dello Sport retrace de son côté sur une double page l’intégralité de sa belle carrière à l’AC Milan. Pour les médias italiens, il a marqué le championnat, et le monde du football, le statut de légende est évoqué. En France aussi on n’oublie pas son passage remarqué au PSG. Le buteur est mis en avant par Le Figaro ce lundi avec sa phrase choc : «c’est le moment de dire au revoir au football».

City retient Haaland

Le Real Madrid est à la recherche d’un buteur pour remplacer KB9, et par conséquent, le club est prêt à proposer un salaire astronomique à l’heureux élu. Une situation qui doit inquiéter Manchester City au sujet d’Erling Haaland. En effet, d’après le Daily Telegraph, les Skyblues souhaitent déjà lui proposer un nouveau contrat pour repousser l’intérêt du Real. En coulisses, on espère que la potentielle victoire en Ligue des Champions va le pousser à accepter. Le bonheur peut convaincre n’importe qui de faire ce que l’on veut. Man City a souvent offert de nouveaux contrats aux joueurs clés un an après leur arrivée, ce qui a été le cas avec le gardien brésilien Ederson et récemment avec l’attaquant argentin Julian Alvarez. En plus, il y a toujours l’histoire de cette clause mystérieuse dans le contrat d’Haaland qui pourrait lui permettre de quitter le club avec une option d’achat à 200 millions d’euros par Mundo Deportivo. Un nouveau contrat pourrait la faire disparaître.

Un dimanche pour les champions

Ce dimanche, c’était une grande journée de fête pour plein de clubs. Au Portugal, Porto a remporté sa 19e Coupe du Portugal avec un succès 2-0 contre le Sporting Braga. C’est «la force du dragon» pour le journal Record. Du côté de l’Italie, Naples est officiellement champion depuis un bon moment, les joueurs ont pu enfin soulever la coupe hier, un grand moment de bonheur mis en lumière par La Gazzetta Dello Sport. En Belgique, au bout d’une saison renversante, c’est Anvers qui termine champion devant Genk et l’Union Saint-Gilloise. Enfin, pour célébrer son titre acquis la semaine dernière, Galatasaray a écrasé son grand rival Fenerbahçe 3-0, c’était une grande fête pour les supporters stambouliotes.