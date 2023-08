Accord proche Rennes-Copenhague pour Birger Meling

Copenhague avance sur le dossier Birger Meling. Il y a plusieurs semaines, nous vous révélions que le club danois était à la recherche d’un latéral gauche et avait ciblé le latéral gauche norvégien de Rennes. Une piste qui était très sérieuse puisque le club breton ne semblait pas fermé à l’idée de laisser partir son joueur.

Eh bien selon nos informations, un accord est proche d’être trouvé entre Rennes et Copenhague pour le transfert de Birger Meling. Le joueur de 28 ans devrait bien quitter la France pour s’engager avec le club danois dans les prochains jours. Rennes devrait donc perdre un joueur qui avait débarqué en 2021 et qui aura disputé 72 matches sous les couleurs Rouge et Noir.