LdN : la France recalée par l’UEFA pour le Final Four

La France n’accueillera pas le prochain Final Four de la Ligue des Nations. Comme le révèle Le Figaro ce mercredi, la Fédération française de football, via son président Philippe Diallo, souhaitait recevoir les 4 dernières nations engagées pour les demi-finales et la finale, qui se dérouleront du 2 au 10 juin 2025.

La suite après cette publicité

Mais d’après les informations du journal, l’Italie et l’Allemagne ont été priorisées par l’UEFA, au préjudice de la France dont la candidature n’a pas été retenue. Pour rappel, l’Équipe de France est qualifiée pour les 1/4 de finale, qu’elle jouera face à la Croatie au mois de mars. En cas de qualification en 1/2 finale, elle affrontera le vainqueur de Pays-Bas - Espagne.