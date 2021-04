Real Madrid : la réaction de Zinedine Zidane après la qualification

La suite après cette publicité

Neuf demi-finales lors de ses onze dernières participations. Les statistiques du Real Madrid disent tout de son amour pour la Ligue des Champions. Le club merengue a de nouveau rallié le dernier carré, dont il était absent la saison passée, en éliminant le champion d'Angleterre en titre Liverpool au terme d'une double confrontation maîtrisée. Dominateur à l'aller (3-1), le Real Madrid a cette fois accepté de subir, sans jamais réellement perdre le contrôle (0-0).

« C'est vrai qu'on a bien défendu. On a souffert, on s'attendait à un match difficile. Je pense qu'on a bien contrôlé leurs phases offensives et leurs moments forts. Ils auraient pu marquer mais nous aussi. Sur l'ensemble des deux matches, c'est une qualification méritée », a assuré Zinedine Zidane au micro de RMC. L'entraîneur merengue a cependant refusé de se projeter sur son futur adversaire dans la compétition, Chelsea. « Oui, mais il y a des matches avant. On va savourer et se reposer. Il y a 3 matches de championnat avant. On est content de s'être qualifié et après on verra. »

Les organismes fatiguent

Alors que les demi-finales débuteront dans deux semaines, le Real Madrid sait qu'il ne peut pas se relâcher puisque engagé dans la course au titre en Liga. Dès lors, avec un rythme encore infernal (un match tous les 3 jours), il va surtout falloir tenir physiquement. Interrogé sur cette dimension, Zizou a concédé que son effectif était à la limite.

« C'est vrai que ça fait beaucoup d'efforts. C'est ça, il y a tout à jouer, avec des gros matches. On sait bien que les efforts sont énormes. Mais on tient bon. Moralement, on ne peut pas sortir mieux de cette série, on a gagné 2 matches sur les 3 (Liverpool et le FC Barcelone, ndlr). On va bien se reposer », a glissé un Zidane heureux de continuer sa belle relation avec la Ligue des Champions.