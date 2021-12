Barça : le message de Joan Laporta à Sergio Agüero

La suite après cette publicité

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Sergio Agüero met un terme à sa carrière. Victime de problèmes cardiaques lors du match face au Deportivo Alavés (1-1) le 30 octobre dernier, l’Argentin a été contraint de prendre sa retraite. Agüero l’a annoncé ce mercredi en conférence de presse, à laquelle était également présent Joan Laporta.

«Tu as été un joueur de renommée mondiale, un buteur naturel et ce que tu as semé, qui a été beaucoup grâce à ton talent, ta sympathie et ta façon d'être», a déclaré le président du Barça. «Nous aurions aimé que tu arrives plus tôt, comme lorsque tu étais à l'Atlético et nous sommes sûrs que tu récolteras les fruits de cette nouvelle étape. Tu le mérites et nous te souhaitons le meilleur.»