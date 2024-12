Le Real Madrid a jeté son dévolu sur un nouveau défenseur à 50 M€

Les Merengues sont dans une situation un peu paradoxale. Malgré la défaite face à Liverpool en Ligue des Champions et des sensations globalement assez mauvaises, les hommes de Carlo Ancelotti sont à un seul petit point du Barça, avec un match de moins que les Catalans. Les résultats ne sont donc clairement pas mauvais, malgré ce soupçon de crise qui plane au-dessus du Bernabéu.

Il faut aussi signaler que les Merengues font face à une avalanche de blessés, surtout dans le secteur défensif. Éder Militão ne rejouera plus de la saison, alors qu’on ne sait pas encore quand on pourra revoir David Alaba. Dani Carvajal est lui aussi out pour tout ce qui reste de cet exercice 2024/2025, et son remplaçant, Lucas Vazquez, s’est aussi blessé avant de revenir. Même si le discours officiel du Real Madrid reste le même - il n’y aura pas de recrue lors du mercato hivernal - les médias madrilènes sont convaincus que la direction travaille en coulisses pour faire venir des nouvelles têtes en janvier.

Un prix conséquent

Si le nom de Trent Alexander-Arnold revient souvent, lui dont le contrat à Liverpool expire en juin, Relevo indique que les Madrilènes s’intéressent à un nouveau latéral en guise de plan B à l’international britannique : Diogo Dalot. Le Real Madrid s’est déjà renseigné auprès de ses homologues de Manchester United, qui lui ont fait savoir que le prix du Portugais a été fixé à 50 millions d’euros.

Reste désormais à voir quelles seront les intentions du principal concerné, élu meilleur joueur de la saison 2023/2024 à Manchester United par ses coéquipiers. L’arrivée de son compatriote Ruben Amorim pourrait aussi rebattre les cartes pour le joueur qui avait coûté 22 millions d’euros aux Red Devils en 2018, et qui pourrait encore gagner en importance dans l’équipe. Affaire à suivre…