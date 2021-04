Villarreal CF - FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'occasion est belle pour le FC Barcelone (3e) de se replacer dans la course au titre, cet après-midi, avec un déplacement sur la pelouse de Villarreal (7e). Des Barcelonnais qui pourraient, en cas de victoire, récupérer la deuxième place de la Liga et donc profiter du faux pas du Real Madrid (2e), hier face au Betis (6e). De son côté, le sous-marin jaune pourrait remonter à la 5e place en cas de victoire et donc croire à une qualification européenne en fin de saison.

Pour cette rencontre, Unai Emery pourrait proposer un 4-3-3 à la pointe duquel Paco Alcácer et Gerard Moreno tenteront de faire sauter le verrou catalan. De son côté, SPORT annonce que Koeman devrait aligner un 3-5-2 avec la titularisation de Clément Lenglet et d'Antoine Griezmann, pour cette rencontre très importante.