Javier Tebas veut des sanctions contre Manchester City

Javier Tebas est peut-être le président de Ligue le plus engagé dans la lutte contre les nouveaux riches du football européen. Habitué à tacler publiquement Manchester City et le Paris Saint-Germain, le patron de LaLiga a remis ça à l’occasion du Business of Football Summit organisé par le Financial Times. Et cette fois, ce sont les Cityzens qui ont pris le plus cher. Tebas a d’ailleurs réclamé des sanctions contre le club anglais dans le cadre de son procès historique en Angleterre.

«Ce qui me préoccupe, ce ne sont pas les TPA (accords avec des sociétés appartenant à leurs propriétaires), ce sont les sociétés extérieures au City Football Group où les dépenses de City sont envoyées. Tout ce qu’ils font, c’est réfléchir à la manière dont ils peuvent contourner les règles et les règlements. Nous avons signalé cette situation à l’Union européenne, faits et chiffres à l’appui. Ils ont placé leurs pertes dans différentes sociétés et c’est ce qui a causé leur perte. City impute toutes ses dépenses à ces sociétés. Par exemple, ils ont des sociétés de recrutement ou de marketing qui accumulent des dépenses élevées. Elles facturent à Manchester City des montants peu élevés. Cela permet à Manchester City d’avoir une structure qui contourne les règles. Je ne peux pas encore parler de sanctions pour Manchester City dans cette affaire. Tout ce que je peux dire, c’est que lorsqu’une entreprise en Europe, en général, est considérée comme ayant faussé le marché, elle doit souvent rembourser des fonds. Nous voulons que Manchester City soit sanctionné. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête. Nous n’avons pas encore reçu de réponse. N’oubliez pas que la Commission européenne a de nombreux dossiers en cours. Il ne s’agit pas seulement de Manchester City. Nous nous sommes plaints du Paris Saint-Germain auprès de la Commission européenne.Quant à Newcastle, nous n’avons encore rien fait. Nous ne disposons pas de suffisamment de données», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Marca.