Le PSG change totalement de plan après l’échec Julian Nagelsmann

C’est le gros dossier du PSG depuis plusieurs semaines. Avant même de boucler certaines recrues (Asensio, Ugarte, Skriniar), le PSG veut rapidement régler le dossier du futur coach. Car la saison est terminée depuis quelques semaines déjà, et Christophe Galtier, qui sait pertinemment qu’il ne sera pas l’entraîneur lors de l’exercice 2023-2024, est toujours officiellement en poste. Le club de la capitale peine à lui trouver un remplaçant alors qu’il pensait pendant longtemps l’avoir trouvé en la personne de Julian Nagelsmann. Mais comme évoqué, l’ancien coach du Bayern Munich qui négociait avec la direction parisienne ne viendra pas. Alors qu’il avait déjà discuté avec Thierry Henry pour en faire son adjoint à Paris, le jeune coach de 35 ans n’a pas réussi à être convaincu par le projet parisien.

Après avoir refusé Chelsea puis Tottenham, Julian Nagelsmann a donc aussi dit non au PSG. Il avait insisté auprès de ses interlocuteurs sur l’idée d’être convaincu par le projet parisien. Et cela n’a pas été le cas. Selon nos informations, il a d’abord informé le PSG de son choix puis certains joueurs qui attendaient de le voir débarquer à Paris pour aussi rejoindre le club. Le technicien allemand échangeait régulièrement avec plusieurs potentielles recrues, mais leur a donc signifié vendredi soir qu’il n’allait pas accepter la proposition parisienne. Au début du mois de juin, sous l’impulsion de Doha, Luis Campos s’était même déplacé jusqu’au Monténégro (lieu de vacances du coach) pour le rencontrer et évoquer le projet parisien. Face à cet échec, le PSG a décidé de changer complètement de cap.

Priorité à l’expérience

En effet, selon nos indiscrétions, alors que le club se tournait vers des profils assez jeunes (Thiago Motta était très apprécié par Doha tout comme la piste Xabi Alonso, aucun dossier de Luis Campos pour le poste d’entraîneur), le club veut désormais minimiser les risques et se tourner vers un coach plus expérimenté. Dans l’état, c’est désormais Luis Enrique qui est la piste numéro un du PSG. L’ancien coach du Barça et sélectionneur de l’Espagne a profité de l’échec Julian Nagelsmann pour redevenir la "piste privilégiée" de la direction parisienne.

Avec un José Mourinho qui va rester à la Roma, les profils expérimentés pour le poste d’entraîneur ne courent pas les rues. Et le PSG n’a donc plus trop le choix. Après avoir longtemps pensé à Thiago Motta, très apprécié de Nasser Al-Khelaifi, le PSG a donc totalement changé de cap et estime désormais que pour minimiser les risques d’un nouvel échec, il faut désormais s’appuyer sur l’expérience. Un choix plus sur alors que le Champion de France 2023 a misé sur des paris lors de ces dernières saisons pour le poste d’entraîneur.