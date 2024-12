Real Madrid : le mea culpa de Federico Valverde

Le Real Madrid a enregistré sa deuxième défaite, cette saison en Liga, en s’inclinant contre l’Athletic Club (2-1). Alors que Kylian Mbappé a manqué un nouveau penalty, Federico Valverde a perdu le ballon au départ de l’action amenant le second but de l’Athletic (80e). Le milieu de terrain de 26 ans s’est adressé à ses coéquipiers et aux fans du Real Madrid, sur ses réseaux sociaux, pour s’excuser de son erreur, après la rencontre.

« Aujourd’hui, c’était un coup dur, mais j’assume la responsabilité, je me défends et je m’excuse. Pour mes coéquipiers et les supporters. Je sais que c’est le football et que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais elles ne me sont pas étrangères et je ne voulais pas cesser de m’exprimer pour l’erreur que j’ai commise. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de compétitions et je suis sûr qu’il y aura beaucoup de bonheur. Merci », a indiqué l’international uruguayen, qui a été soutenu par ses coéquipiers dans les commentaires.