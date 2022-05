C4 : Dimitri Payet remporte le prix du plus beau but de la saison

Dimitri Payet est récompensé ! Ce vendredi, l'UEFA vient de dévoiler les dix plus beaux buts inscrits lors de cette première campagne de l'UEFA Europa Conference League. Et si l'international français a été éliminé en demi-finale avec l'Olympique de Marseille contre le Feyenoord, il a néanmoins remporté le prix du plus beau but de la saison.

La suite après cette publicité

«Le panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA a désigné la demi-volée dingue de Dimitri Payet à domicile contre le PAOK, en quart de finale, but de la saison. La volée du gauche de Maximilian Wittek pour le Vitesse à la Roma prend la deuxième place, tandis que Luis Sinisterra est troisième pour son contrôle de la poitrine et sa volée enchaînée lors de la victoire 5-2 de Feyenoord face au Partizan, la semaine précédente», précise le communiqué de l'instance européenne.